Cómo seguir la Luna Roja de este viernes por Internet

Este viernes, 27 de julio, se producirá un fenómeno astronómico que muchas personas llevan esperando: el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Este evento durará casi cuatro horas, con una fase total de una hora y 43 minutos.

Esta "luna de sangre" tiene que ver con la posición de nuestro planeta entre el Sol y la Luna. Como la atmósfera en transparente, permite que la luz del sol la atravise e ilumine nuestro satélite con un tono rojizo.

Muchas personas no podrán alejarse a una zona en la que no exista contaminación lumínica, así que si no quieres perdértelo podrás seguir este fenómeno en directo desde Internet.

Dónde se podrá ver este eclipse lunar

El eclipse lunar de este viernes será visible desde muchas partes del planeta: Europa, África, Asia, Nueva Zelanda y Australia. En cuanto a España, debemos saber que el eclipse comenzará antes de que salga la Luna.

Sólo aquellos que se encuentren en las Islas Baleares y en la mitad oriental de la Península podrán observar el eclipse antes de que se inicie la fase total. En cuanto a las horas, a continuación dejamos una guía con diferentes ciudades:

Palma de Mallorca: 21:00

Barcelona: 21:07

Valencia: 21:12

Zaragoza: 21:20

Madrid: 21:29

Cádiz: 21:30

La Coruña: 21:56

Cómo seguir el eclipse desde Internet

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, el eclipse se podrá seguir desde diferentes recursos en Internet. Por ejemplo, el Virtual Telescope de Roma comenzará un streaming en directo (a las 18:20 UTC).

Sky Live TV, conocido medio especializado en divulgar contenido relacionado con la astronomía, emitirá un streaming desde Namibia (África). Podrá seguirse con comentarios en español y habrá una segunda vista con música de fondo. Podrás seguirlo desde este enlace.

Desde la página de Facebook de la Royal Museums Greenwich se podrá seguir el eclipse lunar, a través del nuevo telescopio AMAT.

Slooh es una página que se encarga de divulgar contenido relacionado con astronomía, a partir de las 19:00 del viernes podrá seguirse en directo a través del siguiente directo en YouTube:

Los eclipses lunares son algunos de los fenómenos más esperados del año, y a continuación se puede apreciar un time-lapse que muestra cómo fue el último eclipse lunar (el pasado mes de enero).

