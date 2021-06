Comprueba cuánto vale la electricidad en este preciso momento con tan solo abrir esta web: ideal para tenerla en favoritos

En los últimos días, en España se está hablando más que nunca del precio de la electricidad por dos motivos. El primero de ellos es que el 1 de junio estrenamos una nueva factura de la luz que introduce tres nuevos tramos horarios. El segundo es que la casualidad ha querido que el cambio llegue cuando el precio de la luz haya alcanzado su pico histórico: 0,24 euros por kilovatio hora. Ya venía de estar muy cara en mayo.

Por ello, en Genbeta ya te hemos recomendado la web de Red Eléctrica Española y Fotovoltaica Bot, un bot de Telegram que te cuenta los precios de cada hora del día siguiente o actual. Ahora hemos conocido otra novedad de manos de Jorge Aznar.

Como no soy muy de excel me he montado esto para saber lo que vale la luz en el momento exacto. Y también para saber cuando es más cara y cuando es más barata a lo largo del día: https://t.co/kFzaxI6Mrh pic.twitter.com/OC9IsUszVu