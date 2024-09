Escribir tu nombre con IA está bien, pero con imágenes satelitales de la Tierra está a otro nivel: así funciona

Aunque tipografías al alcance de la mano de cualquiera hay unas cuantas (sin ir más lejos, aquí tienes las mejores webs para descargar fuentes gratis) la inteligencia artificial ha disparado la generación de imágenes de todos los estilos y nombres, lo que incluye hacer logos o escribir nombres. Pero para que una IA genere una imagen necesita un gran entrenamiento detrás de datos de todo tipo y qué mejor origen que la naturaleza. Pues bien: una de las formas más bonitas de escribir mi nombre la he encontrado precisamente en los paisajes.

El planeta Tierra está lleno de ecosistemas de lo más variados: volcanes, cadenas montañosas, mares en calma, prados...y todos estos paisajes a veces originan curiosas formas que pueden asimilarse a una letra. Si después juntas letra por letra, tendrás tu nombre (o lo que quieras) con una de las tipografías más llamativas, la de los paisajes de la Tierra. Precisamente esto es lo que hace esta sencilla pero efectiva web.

Landsat monitoriza la naturaleza... y escribe cualquier nombre con imágenes satelitales

Camp Landsat es un proyecto de la NASA cuya misión es estudiar y monitorizar los datos procedentes de parques nacionales de Estados Unidos desde 1972 mediante imágenes de satélites. La información mostrada es valiosa para la biología y la biodiversidad, pero también son de lo más chulas. Qué mejor forma de verlo que escribiendo tu nombre.

Dentro del proyecto, esta vertiente llamada 'Your name in Landsat' (tu nombre en Landsat), una web de lo más sencilla y resultóna: solo tienes que escribir un texto en el cajetín, tocar en enter y esperar unos segundos hasta que te devuelva el resultado. He probado con 'Genbeta' y me ha devuelto la imagen que ilustra la portada de este artículo y que puedes ver con más detalle justo debajo.

Ojo, insistimos: son imágenes reales de satélites de la Tierra y no tienes más que comprobarlo pasando el ratón por cada una de las letras. Así, la 'G' procede de Fonte Boa en Amazonas, la 'E' es del mar de Okhosk, la 'N' se tomó en Bolivia...y en cada una de las imágenes aparecen sus coordenadas para poder encontrarlas en un mapa.

Landsat

