En esta web consigues un increíble mapa interactivo y guía de Elden Ring

Elden Ring es sin duda el juego del momento. La nueva obra maestra de From Software y Hidetaka Miyazaki aprieta, pero no ahoga. Fiel a su estilo, se trata de un juego con cierto nivel de dificultad bastante particular, y hay quien no desprecia todo tipo de ayuda donde la vea, incluso más allá del mismo juego.

Si andas buscando alguna guía de Elden Ring, siempre puedes seguir los consejos y trucos que comparten nuestros compañeros de VidaExtra, o te puedes guardar esta increíble y fabulosa web en tus favoritos: Elden Ring Map.

Un mapa de Elden Ring, online e interactivo

Elden Ring Map

Tal como su nombre lo indica, Elden Ring Map es... un mapa de Elden Ring. Ahora, si has jugado el juego y has comenzado a descubrir un poco más de la sección inicial, debes haber quedado algo asombrado y abrumado con el tamaño del mundo. Este juego es masivo y está repleto de cosas que hacer y secretos que descubrir.

A diferencia de lo que vemos en otros juegos de mundo abierto, en From Software no te toman de la mano ni te ponen marcadores de ruta, ni te llenan el mapa con nada que no hayas descubierto. Eso sí, te dan la opción de poner tus propios marcadores o puntos guía, pero no más.

Es aquí donde entra este fabuloso mapa, que es un trabajo en progreso, pero que está repleto de información y continúan añadiendo más tan pronto como sea posible. El mapa tiene marcadas desde las ubicaciones a los objetos claves, tipos de enemigos, materiales, jefes, NPCs, misiones y todo el loot, y más loot.

Tienes la opción de añadir tus propios marcadores con notas personalizadas

Puedes filtrar todas las categoría que quieres si no te quieres arruinar sorpresas. Si haces click derecho en alguna ubicación puedes marcarla como descubierta. La mejor función es que también puedes usar este mapa para tomar notas y usarlo como tu propio compañero de juego, aunque solo te dejan añadir cinco notas a la vez.

Siempre tienes la opción de hacerte una cuenta pro (un único pago de 5 dólares) para eliminar los anuncios, rastrear múltiples categorías a la vez y añadir notas ilimitadas. Es un precio más que aceptable y una buena forma de apoyar este tipo de iniciativas de los fans.