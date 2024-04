Esta web soluciona uno de los grandes problemas de Instagram: tener que registrarte para acceder a un perfil

Instagram es una aplicación que es utilizada por millones de personas a lo largo del día. Una red social ideal para compartir lo que estamos haciendo como nuestras fiestas o las sesiones de estudio que estamos haciendo. Todo esto tanto en publicaciones como en las famosas historias. De esta manera, cuando queremos conocer un poco más de una persona nos metemos en su Instagram para ojear a que se dedica o lo que está haciendo.

Una práctica que para algunos será curiosidad y para otros 'stalckear'. Sea como fuere, uno de los problemas que tiene Instagram y que no gusta a muchas personas es la necesidad de estar registrados para poder acceder a un perfil concreto. Pero esto tiene una fácil solución.

Un vistazo a… CÓMO DESACTIVAR TU CUENTA DE INSTAGRAM TEMPORALMENTE 2020

La forma de evitar registrarte para ver una cuenta de Instagram

No hablamos de poder ver aquellos perfiles que son 'privados'. Te invitamos a intentar entrar a un perfil que está abierto a través de un navegador web y en un principio podrás ojear las publicaciones que tiene hechas, pero al poco tiempo aparecerá una ventana 'obligándote' a iniciar sesión. En caso de no hacerlo, no se podrá seguir navegando por Instagram.

Esto es algo que a mi me ocurre cuando estoy en el ordenador y accedo a un enlace que redirecciona a una cuenta de Instagram. En mi ordenador no tengo la cuenta de Instagram, y entonces me obliga a acudir al móvil. Pero este problema se puede solucionar gracias a una página web.

Hablamos concretamente de la web Picuki que tiene un funcionamiento muy sencillo. Al acceder en la parte superior vas a ver una barra de búsqueda donde se tendrá que introducir un nombre de usuario, tag o directamente la URL. Al realizar la búsqueda tendrás una serie de resultados sobre todo cuando haya coincidencias. Podrás seleccionar aquel que más te interesa.

Una vez dentro del perfil (solo si es público) vas a poder consultar en la parte superior si quieres ver historias o publicaciones. Dentro de las publicaciones verás en forma de mosaico todas las fotografías que se hayan subido con su texto y las tags que tenga. Al pulsar sobre ellas vas a poder descargar las fotografías fácilmente con el objetivo de editarlas. Todo esto sin tener que introducir tu cuenta.

Pero va más allá, ya que al entrar en una publicación podrás ver incluso los comentarios que hayan hecho otras personas. Esto hace que se tenga la experiencia completa de Instagram sin entrar a la aplicación oficial a través del navegador web.

Imágenes | Solen Feyissa

En Genbeta | Trucos de Instagram para tener un mayor control sobre quién ve tus publicaciones y tus historias y sobre quién te puede escribir