Esta web te permite ver la burbuja en la que viven los que consumen vídeos conspiranoicos en YouTube

Plataformas como YouTube están plagadas de vídeos conspiranoicos, y uno muchas veces se pregunta qué tipo de personas consumen este contenido y cómo acaban encerrados en estas burbujas.

TheirTube es un proyecto creado por el diseñador Tomo Kihara, ganador del Mozilla Creative Media Award, y fundado por la Fundación Mozilla. Esta web nos advierte, de una manera muy fácil de entender, sobre los peligros a los que nos enfrentamos al ver este tipo de contenido.

Today I launched https://t.co/euMiNTNvHr a Youtube simulator that provides a look into how videos are recommended for other people with different watch history



You can experience 6 perspectives : conspiracist, fruitarian, liberal, conservative, prepper and a climate denier( 1 ) pic.twitter.com/BAzDEvkeEw — Tomo Kihara (@TomoKihara) July 16, 2020

Así ven YouTube seis tipos de usuarios

Es una ventana a YouTube, la plataforma de vídeos más popular y utilizada del mundo, desde seis tipos de usuarios diferentes: frutariano, prepper, liberal, conservador, conspiranoico y negador climático.

Nos muestra cómo cada uno de estos tipos de usuarios acaban consumiendo vídeos dentro de cada una de sus burbujas particulares. Por ejemplo, los frutarianos verán vídeos en los que se muestra "cómo tener una vida orgánica incondicional".

Los "preppers" verán contenido que les ayude a prepararse para todo tipo de catástrofes y escenarios apocalípticos, mientras que los que niegan el cambio climático encontrarán vídeos que "desacreditan" evidencias científicas sobre el tema.

Cuando hagamos click en cada uno de los seis usuarios, veremos una ventana con YouTube abierto, y el tipo de vídeos que aparecerán sugeridos a los que consumen habitualmente ese tipo de contenido.

Creo que es una sencilla propuesta con un mensaje muy importante, que nos recuerda que muchas veces en Internet acabamos encerrados en laberintos, generados por algoritmos que saben cuáles son nuestros gustos, creencias o inclinaciones políticas.