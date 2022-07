Este juego online es una enciclopedia de cómo hacer toda clase de aviones de papel… y se ejecuta sobre Windows 3.1

¿Quién no ha sido un niño pequeño y se ha dedicado a hacer aviones de papel? Y más importante aún, ¿quién no ha sido un adulto y se ha dedicado en algún momento a hacer aviones de papel… y a experimentar con docenas de modelos… y a refinar esos modelos con docenas de variantes para conseguir el avión más rápido, el que volase más lejos, o el más estable?

Si alguien ha contestado "Yo no", puede abandonar esta página ahora mismo. Todos los miles de lectores que sí han levantado la mano, seguid leyendo, por favor.

De igual manera que la Encarta precedió a la Wikipedia, antes de que surgieran algunas de las webs más conocidas por los aficionados a los aviones de papel ya existían programas que recopilaban instrucciones y nos guiaban, paso a paso y haciendo uso de animaciones, a la hora de elaborarlos. Por ejemplo, 'The Greatest Paper Airplanes', lanzado por KittyHawk Software al mismo tiempo que Windows 95 (y que, por tanto, venía preparado para ejecutarse en las versiones previas de este sistema operativo).

Veremos ante nuestros ojos cómo cargan MS-DOS, Windows 3.1 y, a continuación, tendremos que clicar en el icono de la aplicación en una ventana de un primitivo Explorador de Windows.

¿Quieres que consulte vía web una enciclopedia interactiva de 1995? Pero es qué estás pensa… ¡hala, qué chulo!

Porque 'The Greatest Paper Airplanes' es, en efecto, una enciclopedia interactiva con aspecto de videojuego, con un montón de contenido educativo complementario (por ejemplo, sobre aerodinámica o sobre la historia del papel o de la aviación). Podemos ir navegando por las pestañas y secciones de la interfaz para repasar la elaboración de cada uno del medio centenar de modelos que recoge la aplicación.

Cuando entremos en la ficha de cada modelo, la derecha de la pantalla nos mostrará el proceso animado, permitiéndonos ir hacia atrás y hacia delante en la explicación, y —si activamos la casilla de 'funciones avanzadas'— mover más o menos a nuestro gusto la perspectiva de la hoja de papel animada. Además, si activamos la casilla de 'vista perpetua', podremos sentarnos a ver las instrucciones sin necesidad de hacer clic todo el rato, como si estuviéramos viendo un vídeo de YouTube.

Pero, si es una enciclopedia para Windows antiguos, ¿por qué hablamos, en el titular, de 'The Greatest Paper Airplanes' como si fuera una página web? Muy sencillo: porque este juego, ahora abandonware, podemos encontrarlo en Classic Reload, una web que nos permite ejecutar aplicaciones DOS/Win3.x en un emulador DOSBox…

…una especie de máquina virtual de MS-DOS (que podemos instalar en Windows modernos y en Linux) que muestra lo que tendría que ser la salida de pantalla como un frame interactivo, permitiéndonos usar el software ejecutado como si fuera parte de la propia web, con la única particularidad de que 'captura' nuestro cursor, obligándonos a pulsar Escape cada vez que deseamos clicar fuera de la pantalla del 'juego'.

Esta web/aplicación sería perfecta si, además de todo lo explicado antes, nos permitiera aprovechar la función de imprimir en nuestro equipo una plantilla de papel de cada modelo (que se nos muestra al clicar en 'Print' dentro de cada perfil de un modelo). Pero 'The Greatest Paper Airplanes' sólo detecta que no nuestro sistema (el emulador, en realidad) no tiene instalada ninguna impresora.