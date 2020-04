Extrae las voces de cualquier canción con esta web

No hace falta ser un gran experto en producción musical para ser capaz de extraer la voz o las voces de cualquier canción. Acapella Extractor es la web que nos ayuda en esta tarea ofreciéndonos resultados que, pese a no ser del todo perfectos, resultan más que satisfactorios para un uso doméstico.

Lo que hace este servicio online es procesar los temas musicales, detectar la parte musical y la parte vocal, para a partir de esta detección ser capaz de separarlas.

Dependiendo de la dificultad de las canciones, obtendremos un resultado mejor o no tan mejor, aunque en la mayoría de las pruebas que hemos llevado a cabo el objetivo que se persigue, eliminar la música y quedarnos con una canción a capella, solo vocal se consigue gracias a esta interesante herramienta.

Cómo obtener la voz de una canción con Acapella Extractor

Acapella Extractor funciona de una forma muy sencilla. Basta con disponer de la canción que deseemos transformar en formato mp3 o wav, tener en cuenta que no debe pesar más de 80 MB y ya está. Abrimos la página web y la subimos, bien arrastrándola a la zona marcada o bien clicando sobre ella y buscándola en nuestro equipo.

Tras este paso, la web se pondrá a trabajar en el tema, analizándolo durante unos minutos. Cuando este proceso haya terminado, siempre que no cerremos la página, es importante no hacerlo para no perder el trabajo que se esté haciendo, nos permitirá descargar el resultado en nuestro equipo con solo pulsar un botón.

Resulta sorprendente que en pocos minutos este servicio sea capaz de procesar un tema y nos permita descargarlo sin la música, únicamente con la voz, con un resultado bastante bueno

Este servicio, del creador de Vocals Remover, es completamente gratuito, aunque establece una limitación de uso de siete canciones por semana, que no está nada mal. Además, si queremos colaborar para agradecerle la creación de la web, podemos hacerlo a través de una donación económica o compartiendo en redes sociales Acapella Extractor.