Gana bitcoins jugando a videojuegos con Satoshis Games, una web que incluso organiza torneos online

En las últimas semanas hemos visto como el valor del Bitcoin se volvía a disparar de manera inesperada, llegando a superar los 10.000 dólares. Muchas personas relacionaron esta subida con la presentación de Libra, la criptomoneda de Facebook.

Satoshi.games es una plataforma desde la que puedes jugar gratis a diferentes títulos y, además de divertirte, acabar ganando dinero. Está en la red principal de Lightning Network (LN), red P2P construida sobre Bitcoin que permite la tramitación de pagos y micropagos de forma casi instantánea.

Acumula satoshis y busca easter eggs

Este servicio ha sido creado por Carlos Roldán, un alicantino que en la actualidad es Research Fellow en la Aberystwyth University (Reino Unido). Desde esta plataforma aseguran que actualmente "se ha perdido la esencia del acto social dentro del jugar".

"¿Por qué yo como jugador no puedo pagar por entrar en una competición si no estoy en el más alto nivel, es que no hay usuarios de mi nivel que estarían interesados en competir de manera retributiva? ¿Por qué como usuario y consumidor de la industria de los videojuegos gasto dinero en assets que no son vendibles?"

Declaran que Satoshi's Games nace "de la necesidad del jugador de sentirse libre y recompensado dentro del juego". Un punto importante de esta plataforma es que declaran que mantendrán las puertas abiertas tanto a desarolladores como a jugadores.

Actualmente hay ocho juegos disponibles en Satoshi.games, cinco de ellos gratuitos y tres (Super Bro, Flappy Crypto y Grid) que ofrecen "incentivos" vía Lightning Network. Sólo atendiendo a los nombres, ya nos recuerdan a juegos muy conocidos por todos.

Por ejemplo, Super Bro es un claro "homenaje" a al 'Super Mario', y cada moneda que obtengamos en el juego equivale a un satoshi (0,00000001 bitcoins). Además, a este título puede jugarse desde dispositivos móviles:

Come and play Super Bro with your mobile device!



Now this game supports smartphone compatibility.



Every coin you get in the game is a real satoshi. You know the drill ➡️ #stackingsats



Play at https://t.co/UIha5sdg97 pic.twitter.com/2Ymoo6x87L — Satoshis.Games (@SatoshisGames) 23 de junio de 2019

Si queremos obtener estas recompensas, será necesario instalar Joule, una extensión para Google Chrome que permite realizar pagos en bitcoins desde el navegador.

También han dado vida a un servidor Discord (que actualmente cuenta con 146 miembros), para así poder conectar con otros usuarios de la plataforma y fomentar la experiencia de jugar con otras personas.

Los amantes de los easter eggs deben saber que Satoshi.games "está plagado" huevos de pascua virtuales: "hay escondidos secretos dentro de la mayoría de los juegos. Esto aumenta las atracción por la exploración e interacción dentro del juego por parte del usuario".