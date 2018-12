Haz que todas tus playlists de Spotify sean privadas con solo un click

La manera de organizar y guardar la música en Spotify no es del todo perfecta, y lo más habitual es recurrir a playlists en las que almacenar nuestros discos y canciones favoritas.

Además de ofrecer un gigantesco catálogo, Spotify también es una plataforma que ofrece un lado "social". De esta manera, tus familiares y amigos podrán saber en todo momento lo que estás escuchando.

Por si te avergüenzas de algunas playlists

Eso puede ser muy positivo, pero algunas personas quizás no quieran compartir sus gustos musicales con los demás. Si, por algún motivo, te avergüenzas de ciertas playlists o quieres guardarte tus descubrimientos para ti a continuación encontrarás la solución.

Eric Andrew Lewis es un ingeniero de Google que durante el fin de semana publicó en Twitter una sencilla herramienta que hace que todas tus playlists de Spotify se hagan privadas con solo un click.

make all your spotify playlists secret by clicking my button https://t.co/uqmmoiQuIo — eric (@ericandrewlewis) 8 de diciembre de 2018

Es tan sencillo como eso. Una vez que hagas click en este enlace (y luego en el botón que dice "right now"), te pedirán que des permiso a la herramienta para conectarse a tu cuenta de Spotify.

Al hacer click en "Ok" aparecerá un mensaje que nos informará que "todas nuestras playlists de Spotify ahora son secretas". La herramienta creada por Eric se encarga de ajustar automáticamente la privacidad de cada una de las playlists que tengamos.

No será mala idea guardar esta web en favoritos, así si creas más playlists en el futuro podrás hacerlas privadas en muy pocos segundos.