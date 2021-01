IndieWeb, el movimiento que busca sacar a los usuarios de los "jardines amurallados" que son las grandes plataformas online

Dan Gillmor, autor de 'We The Media' e impulsor del concepto de 'periodismo ciudadano', afirmaba en su blog, hace ya 7 años, que estábamos "en riesgo de perder lo que ha hecho de Internet el medio más importante de la historia, una plataforma descentralizada [...] donde no necesitamos permiso para comunicarnos crear o innovar".

Según Gillmor, que se hacía eco de las llamadas de Tim Berners-Lee (creador de la WWW) en favor de la 're-descentralización' de la Red,

"Cuando utilizamos servicios centralizados como sitios de redes sociales, por útiles y convenientes que sean, estamos entregando el control final a terceros que se benefician de nuestro trabajo, material que existe en sus sitios sólo mientras lo permitan".

Los hechos de las últimas semanas, en el que las grandes tecnológicas se han unido para dejar offline diversas cuentas y plataformas vinculadas al movimiento conservador estadounidense, parecen convertir en proféticas las palabras de Gillmor.

"Tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder" ('El poder de las redes', David de Ugarte)

Y es que, incluso muchos entre aquellos políticamente inclinados a justificar lo ocurrido con Parler o las cuentas de Trump, no dejan de considerar una mala noticia la facilidad (tanto tecnológica como legal) con que estas compañías han podido marginar de las redes a amplios grupos de usuarios.

Pero hace tiempo que existe un movimiento, tan minoritario como indómito, que busca volver a los buenos viejos tiempos de Internet, posterior a la burbuja de las puntocom en 2002 y previo a la consolidación de la Web 2.0 de Twitter, Facebook y YouTube en 2010, cuando Internet giraba en torno de los blogs, IRC y la Wikipedia.

Dicho movimiento, al que ya mencionaba Gillmor en su artículo, es el conocido como IndieWeb, nacido por aquel entonces a partir de hackathons llamados IndieWebCamps, en los que aficionados a la tecnología se reunían para poner en común iniciativas descentralizadoras.

La intención de este movimiento era el de dar forma a un nuevo ecosistema web caracterizado por la interacción entre dominios web individuales, que constituirían en sí mismos nuestra verdadera identidad digital (¿por qué ser conocido como el usuario de Twitter @loquesea cuando puedes ser loquesea.net?).

Si estás interesado, en este enfoque, la web IndieWebifyMe y el plugin oficial de IndieWeb para Wordpress puede echarte una mano a la hora de adaptar tu web a los tres grandes principios del movimiento:

"Tu contenido es tuyo"

Según la filosofía IndieWeb, "cuando publicas algo en la WWW, debería pertenecerte a ti, no a una corporación". Para ilustrar la importancia de esto, en IndieWeb.org mantienen un listado (actualizado y extenso) de servicios online cuyo cierre ha provocado la pérdida de los contenidos publicados por sus usuarios.

Ejemplos de tecnologías y protocolos usados en los IndieWebCamps.

"Estás mejor conectado"

Buscan sitios web personales que sirvan de repositorio de todo lo que publicamos (aunque después podamos republicarlo en otras plataformas)... pero también de todas las interacciones que recibimos, de tal modo que incluso recopilen las respuestas y likes de nuestras publicaciones.

Esta idea se resumen en el principio conocido como 'POSSE', las siglas de "Publish (on your) Own Site, Syndicate Elsewhere": publica en tu propio sitio, sindícalo en todos lados (gracias a servicios automatizados como Bridgy). Así, quien quiera seguirnos a través de Facebook lo podrá hacer, como podrá hacerlo también el que opte por un vetusto lector de feeds.

"Usted tiene el control"

"Puedes publicar lo que quieras, en cualquier formato que quieras, sin que nadie te supervise. Y comparte enlaces legibles simples como example.com/ideas: son permanentes y siempre funcionarán", explica la portada de la principal web del movimiento.