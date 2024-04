Internet Archive tiene los mejores juegos clásicos de los 80 y 90 para jugar en el navegador gratis y sin instalar nada

El primer ordenador que entró en mi casa fue con mi comunión, a principios de los 90. En cuestión de pocos días me enganchó y buena parte de la culpa la tienen el descubrimiento de algunas aventuras gráficas que se convirtieron inmediatamente y hasta ahora en algunos de mis juegos favoritos para siempre. Ha llovido mucho desde entonces y de algunos han salido nuevos títulos, pero de otros no tanto. En cualquier caso, jugarlos siempre es una explosión de nostalgia y placer.

Si a ti también te gustan las aventuras gráficas y guardas en tus recuerdos los exitazos de los 80 y 90 (y otros géneros), Internet Archive te lo pone muy fácil para jugar ahora mismo y sin necesidad de instalar nada: solo necesitas una conexión a internet y un navegador para comenzar a disfrutar.

The Secret of Monkey Island

Empezamos con el que es sin lugar a dudas mi aventura gráfica favorita desde hace tres décadas: 'The secret of Monkey Island', un hitazo de Lucasfilm que ha tenido su propia saga y adaptación a otros dispositivos pero que se inicia con este. Eres Guybrush Threepwood y eres un recién llegado a la isla de Melee para convertirte en el mejor pirata que ha surcado los mares, para lo que necesitas, entre otras cosas, desenvolverte en el arte de la lucha y un barco. En el proceso te cruzas con personajes que marcan tu camino como la gobernadora Elaine Marley o LeChuck.

Prince of persia

Desde 1989 'Prince of Persia' lleva convirtiéndonos en príncipe para rescatar a una princesa esquivando trampas mortales y enemigos hasta llegar a Jaffar. No obstante e independientemente de que hayas jugado otra versión y en otra plataforma, siempre merece la pena recordar o incluso probar por vez primera al original.

Alone in the dark

Pocas presentaciones necesita este Alone in the Dark de 1992. Una mansión victoriana situada en una ciudad inventada de Louisiana en los años 20 (del sigo XX) es el lugar elegido para desarrollar este mítico juego, pionero en el género del survival horror. Eres un detective privado y tienes que investigar la desaparición de Jeremy Hartwood en esa casa llena de secretos y sorpresas

Indiana Jones and The Last Crusade

Precisamente uno de los títulos a los que más me enganché fue a esta aventura gráfica, uno de los grandes éxitos de Lucasfilm. Homónima a la película 'Indiana Jones y la última cruzada' de 1989, tiene como protagonista a un joven Indiana, cuyae misión es encontrar el Santo Grial en una serie de localizaciones que combinan diálogos con puzzles y por supuesto, las malditas serpientes.

Maniac Mansion

A 'Maniac Mansion' llegué gracias a ese ordenador que aparece a lo bajini en 'The Day of the Tentacle' (una de mis favoritas) y me pareció una auténtica obra de arte y un juego de lo más complejo. Una de las aventuras gráficas pioneras en el point and click, cuenta la historia de un grupo de jóvenes dentro de una mansión donde suceden cosas muy extrañas y tendrán que complementarse para salir airosos.

Wolfenstein 3D

No es una aventura gráfica y tampoco fue el primero en usar el género FPS, pero este título de 1992 sí que marcó una época y las bases de los juegos de disparos en primera persona que estarían por llegar (y las pesadillas más tempranas que recuerdo). En 'Wolfenstein 3D' eres el soldado aliado William "B.J." Blazkowicz y estás encerrado en el Castillo Wolfenstein en plena Segunda Guerra Mundial. Para escapar necesitarás buena orientación, usar todo el armamento que te encuentre, sigilo y mucho estómago para lidiar con todo lo que te vas encontrando.

SimCity

Juegos de simulación de construir ciudades o civilizaciones hay unos cuantos, pero pocos con tanta influencia como este 'SimCity' de 1989, con esa característico punto de vista en 2D. Eres el alcalde la ciudad y tienes la misión de construirla desde cero para que crezca lo máximo posible y su ciudadanía sea feliz.

