Grita para reducir el estrés: esta web reproducirá lo que grites en un altavoz colocado en Islandia

En plena pandemia mundial, muchos hemos necesitado desahogarnos mientras estábamos confinados en nuestros hogares. Afortunadamente, llega una web que nos propone lanzar un grito y que llegue un lugar muy lejano.

"Has pasado por mucho este año y parece que vas a necesitar el lugar perfecto para dejar salir tus frustraciones".

Cuidado con dejarte la pestaña abierta, si quieres evitar sustos

'Looks that you need to let it out' (parece que necesitas sacarlo afuera) es una página web que nos invita a grabar un grito y hacerlo sonar en una zona preciosa y solitaria de Islandia.

Los creadores de esta página afirman que "el como herramienta terapéutica fue desarrollada en los años 70 como una forma de liberar emociones reprimidas". Añaden que "parte del efecto beneficiosos de gritar proviene de ser capaz de hacer un ruido fuerte en un espacio amplio".

Con millones de personas confinadas en sus casas, es bastante complicado que podamos lanzar un grito en lugares "amplios y abiertos", y es aquí donde entra en acción esta genial página.

En todo momento vemos un streaming con el lugar en el que está colocado el altavoz, y un punto interesante es que podemos escuchar las grabaciones que están haciendo otros usuarios (cuidado al dejar la pestaña abierta, que me he llevado algunos sustos).

Por si fuera poco, esta página web también nos ofrecen una serie de consejos para mejorar nuestros gritos: "imagina un bebé cuando llora y grita. El ruido viene de las tripas del bebé. De aquí es de donde debería venir tu grito. Si te ayuda, pon las manos sobre tu vientre y respira profundamente antes de empezar".

Hay que remarcar que esta web se trata de una campaña del Ministerio de Turismo de Islandia, con la que buscan mostrar la relativa seguridad del país frente al COVID-19, ya que en este país han tenido poco más de 1.900 casos confirmados y diez personas fallecidas.