Los mejores sitios web gratis para aprender coreano

Entre las dos Coreas y la prefectura china de Yanbian, el idioma coreano cuenta con 80 millones de habitantes. El coreano (o 'Hangugeo', dicho en el propio idioma) es la lengua de grandes tecnológicas como Samsung, pero también el de la cada vez más popular subcultura K-pop.

Sin embargo, a la hora de plantearse aprender este idioma, el usuario descubrirá que no existen tantos recursos online para estudiarlo como los que podríamos encontrar para otros idiomas (incluidos algunos otros de Extremo Oriente).

Por eso, desde Genbeta queremos ofrecerte una pequeña pero útil recopilación de los mismos:

How To Study Korean

How To Study Korean (HTSK) se define como "un recurso integral para aprender coreano" y destaca muy especialmente por lo detallado de sus explicaciones sobre aspectos gramaticales del idioma.

Aunque es una web que sigue sumando nuevos contenidos, por ahora cuenta con 7 unidades (con 25 lecciones, 3 cuestionarios y 1 examen cada una). Cada unidad aporta nuevo vocabulario y grabaciones con ejemplos de pronunciación de palabras y frases.

Las lecciones son 100% gratuitas y accesibles sin registro, pero monetizan su plataforma ofreciendo bastante material optativo de pago (paquetes con audios, PDFs con libros de ejercicios, etc).

En cuanto al idioma del material, las lecciones se suben primero en inglés y luego las van traduciendo a otros idiomas: las primeras 108 lecciones (de un total, por ahora, de 152) están ya en perfecto español.

Las lecciones de HTSK enlazan en algunos momentos a mini-cursos paralelos que ofrece desde la plataforma Memrise para ayudar a memorizar términos (tranquilos: también es gratuita).

Talk To Me in Korean

Talk To Me in Korean es otra de las webs más citadas en Internet a la hora de aprender coreano. Presenta, sin embargo, dos desventajas frente a la anterior: estar disponible únicamente en inglés y que sus contenidos sean, en su mayor parte, de pago.

Sin embargo, la incluimos aquí porque, entre los múltiples cursos que ofrece, encontraremos nueve gratuitos de nivel básico (que podréis encontrar también en su app móvil).

Cada curso se compone de en torno a una veintena de lecciones, cada una compuesta de una explicación (un podcast junto a un texto aclaratorio), de un ejemplo de diálogo (vídeo + texto) y de un test.

Duolingo

Al contrario que otros idiomas (desde el inglés o al francés al esperanto o el guaraní), Duolingo no ofrece un curso de coreano para hispanohablantes. Pero, si ya te manejas en inglés, podrás estudiar gratuitamente el idioma recurriendo al curso "Korean for English speakers", que ya cuenta con casi 5 millones de usuarios.

Viki.com

Fotograma de la popular teleserie surcoreana "Niños antes que flores", con el 'modo aprendizaje' de Viki activado.

Viki es un portal de streaming de vídeo propiedad de Rakuten, que ofrece un amplio catálogo de series y películas originarias de Corea del Sur y el resto de Extremo Oriente.

Y lo mejor es que nos permite visualizarlas gratuitamente y con subtítulos en español: sólo por eso ya sería un recurso insustituible para reforzar nuestro aprendizaje del idioma coreano.

Pese a eso se le suma un 'modo de aprendizaje' que podemos activar desde la barra de opciones de cada vídeo, y que no sólo nos dará opción de ver simultáneamente los subtítulos españoles y coreanos, sino también de hacer clic en un término coreano para conocer su traducción individual, como se ve en la imagen.

Plus: "Learn to Read Korean in 5 Minutes (seriously)"

Esto no es una web, sino únicamente un vídeo de Youtube. Y dura únicamente 5 minutos (exactos). Pero suma más de 9 millones de visualizaciones gracias a su infalible método para aprender a leer el hangul (alfabeto coreano):