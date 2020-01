Music Map, una sencilla y efectiva web para obtener recomendaciones musicales a partir de un cantante o grupo

Hay muchas maneras de descubrir música en internet. Desde webs sobre información musical, pasando por plataformas como Spotify, el buscador de Google (en serio, probar a buscar un grupo y echad un vistazo a los resultados relacionados) y otros servicios menos conocidos, pero igualmente efectivos.

De estos últimos podemos destacar unos que nos ha llamado la atención últimamente por su potencial: Music Map. Es sencillo y utilísimo.

Basta con hacer una búsqueda para descubrir grupos que seguramente nos pueden gustar

La forma de utilizar esta web no puede resultar más fácil. Sencillamente introducimos el nombre de un cantante o grupo de música en su buscador, clicamos en el icono de la lupa e inmediatamente nos aparece un mapa con otros músicos que nos pueden gustar. Sin mayor misterio.

Por ejemplo, si introducimos "Franz Ferdinand", Music Map nos dice que a la gente a la que le gusta este grupo pueden gustar otros artistas como The Killers, The Strokes, Jet, The Kooks, Ok Go, Bloc Party, Interpol, We Are Scientists o Placebo.

Además, si pulsamos sobre cualquiera de los artistas sugeridos —los cuales se sitúan alrededor de nuestra búsqueda más cerca o más lejos en función de la mayor o menos probabilidad de que gusten— nos llevará a los artistas que se parecen a la sugerencia. La aplicación web, según nuestras pruebas, funciona bastante bien.