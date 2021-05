Qué fue de Avi Schiffmann, el joven que hace un año rechazó una oferta de 8 millones de dólares por su 'tracker' sobre la COVID

Dichas palabras corresponden nada menos que a Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, que escribía hace un par de meses sobre los jóvenes activistas que, desde su punto de vista, están "liderando con el ejemplo el uso de la web para crear un futuro más justo".

La Web Foundation, presidida por el propio Berners-Lee, inició recientemente una campaña para celebrar el ejemplo de Schiffmann y otros '#WebChampions'. A este le agradecía que hubiera usado la Web "para lograr que la información vital sea gratuita y de fácil acceso":

Pero, ¿quién es Avi Schiffmann? Hace un año hablábamos de él en Genbeta por haber rechazado una oferta de ocho millones de dólares por su página web, el popular 'tracker' nCoV2019.live.

"Sólo tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares...no quiero ser un especulador", afirmaba, al tiempo que explicaba que su rechazo a insertar publicidad en la web también le había hecho perder otros 30 millones de dólares.

Pero, ¿qué ha sido de él durante este último año?

Wow can't believe an entire year has passed already https://t.co/PfFmL0L2D5

Bueno, tan sólo un día después de que publicáramos nuestro artículo sobre su caso, le fue concedido el Premio a la Persona del Año en los premios Weeby. Tras eso, Schiffmann ha seguido manteniendo y mejorando su popular sitio web, agregando nueva información al mismo como las cifras oficiales de vacunación a nivel mundial:

Pero la vinculación de Schiffmann a la Covid-19 no ha venido de la mano únicamente de su web: él mismo fue diagnosticado de la enfermedad el pasado mes de octubre, habiendo cumplido ya los 18 años. Afirmaba entonces que los efectos estaban siendo bastante desagradables y se mostraba preocupado por posibles secuelas:

Poco antes de eso, estuvo implicado en proyectos web relacionados con el movimiento 'Black Lives Matter' y sobre información electoral estadounidense…

…y, ahora, está a punto de graduarse en el Mercer Island High School de Seattle, y ya ha anunciado que el próximo otoño comenzará su etapa universitaria en Harvard.

I am extremely excited to announce that I will be attending Harvard this fall, thank you to everyone for making this a reality! 🥳