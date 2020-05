“Tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares”: un joven crea un popular tracker sobre el COVID-19 y rechaza todo tipo de ofertas

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es a estar atentos todos los días a las cifras, para saber cómo evoluciona el número de contagios en cada zona y saber si la situación está mejorando o empeorando.

Por este motivo, muchos medios de comunicación llevan al día estos datos, y compañías como Microsoft han lanzado sus propias herramientas para seguir la evolución del coronavirus en directo.

30 millones de visitas diarias

Con tan sólo 17 años, Avi Schiffmann es un adolescente que ha ocupado muchos titulares en las últimas semanas. Y es que, pese a su juventud, es el creador de nCoV2019.live: una de las páginas web más consultadas durante esta pandemia.

Su página web está recibiendo alrededor de 30 millones de visitas al día, y hace unos días ofreció una entrevista a Bloomberg, en la que confesó que su tracker ya había superado los 700 millones de visitas.

Con esta cantidad de tráfico, uno podría imaginarse la cantidad de ingresos que podría generar si coloca publicidad en su página web. Curiosamente, con tan solo 17 años, Schiffmann parece tener las cosas bastante claras.

Confiesa que le hicieron una oferta de ocho millones de dólares por su página web (que rechazó) y asegura que probablemente podría haber ganado más de 30 millones de dólares si hubiese puesto publicidad en su tracker.

"Sólo tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares...no quiero ser un especulador".

Es una afirmación, cuanto menos, sorprendente, sobre todo cuando ha sido pronunciada por un adolescente que no ha llegado a la mayoría de edad. ¿Por qué ha rechazado todos estos millones de dólares? Schiffmann afirma que no quiere que los popups arruinen la interfaz y experiencia de usuario.

"La gente cree que me arrepentiré de esa decisión, pero planeo hacer muchas cosas en el futuro".

Como se puede comprobar en el vídeo que acompaña el tweet inferior, Schiffmann cree que es importante poder acceder a todos estos datos de una manera limpia, directa y sencilla, con toda la información imprescindible a golpe de vista.

Meet the 17-year-old behind https://t.co/pCQaM7zz40, one of the largest coronavirus-tracking websites in the world pic.twitter.com/fB7pgg8Jxg — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) April 5, 2020

Ha rechazado varias ofertas de trabajo, incluida una de Microsoft

De todos modos, en la parte superior izquierda de este tracker es posible "invitar a un café" a este desarrollador, y ayudar a que esta página siga libre de publicidad. Precisamente, en un tweet publicado hace unos días, Schiffmann daba las gracias por todo el apoyo:

Thank you all for supporting me to help keep the site ad-free forever. There will never be any unwanted sponsorships, pop-ups, referral links, or advertisements of any kind. You have my promise about that, and I thank every single one of you for your kofi donations and support! — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) May 9, 2020

Aparentemente, a este joven no le interesa ahora mismo el dinero fácil, pero todo apunta a que no tendrá problema en un futuro cercano para conseguir trabajo. De hecho, ya ha recibido varias ofertas de trabajo, una de ellas de Microsoft.

Al igual que con el dinero, Schiffmann parece creer que es demasiado pronto para desviarse de su camino, y ha decidido no aceptar ninguna de ellas para seguir desarrollando sus propios proyectos.