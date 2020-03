Italia crea una web de datos abiertos sobre sus casos de coronavirus: estas iniciativas particulares buscan lo mismo en España

Mucho se ha debatido en Italia acerca de si su alabada transparencia en la gestión del coronavirus no ha terminado jugando en su contra, proyectando una injusta imagen del país como "bomba vírica" y foco de difusión del virus. Tienen la sensación de haer sido unos "pardillos" por haber hecho más pruebas que otros países, lo que se ha traducido en más casos diagnosticados.

Sin embargo, pese a todas esas dudas, las autoridades italianas han seguido hasta ahora apostando por la transparencia. E incluso reforzándola, poniendo en marcha incluso una iniciativa de datos abiertos que ofrece las cifras y localización de los casos de coronavirus en el país.

"Para informar a los ciudadanos y poner a su disposición los datos recopilados, útiles únicamente para fines de comunicación e información, el Departamento de Protección Civil ha desarrollado un panel geográfico interactivo" (aquí la versión para móviles) con información sobre los casos diagnosticados, dados de alta y fallecidos a causa del coronavirus, diferenciado por provincias y regiones.

Pero lo importante de dicho 'panel' no es que sea una herramienta útil para visualizar el estado de la crisis del coronavirus en Italia, sino que está alimentado por datos que el gobierno italiano ha liberado bajo una licencia CC-BY (la versión más permisiva de las Creative Commons) y que ha colgado en un repositorio en GitHub, proporcionando libre acceso (y toda la información necesaria) para que otras instituciones públicas o privadas (o meros particulares, si lo desean) creen sus propias visualizaciones y aplicaciones haciendo uso de tecnologías como JSON.

🇮🇹 Never seen anything like it. 🏥



In Italy the @DPCgov shared all latest #COVID19 data on @github:

• National trend

• JSON data

• Provinces data

• Regions data

• Summary cards

• Areas



There are already PRs for adding APIs & English translations.https://t.co/35Q4SeyAzX pic.twitter.com/xtte53dCsk