Si quieres aprender todo sobre Google Docs, Drive, Gmail y más, Google te entrena gratis

Los servicios de Google incluyen algunas de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Su servicio de correo, Gmail, tiene más de mil millones de usuarios activos. Otras herramientas como Drive, y el suite de ofimática en linea que incluye Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y más, también son ampliamente utilizados como alternativas a soluciones de pago más complejas.

Y sin embargo, muchas personas no aprovechan de lleno el máximo potencial de las apps de Google, que aunque suelen ser bastante fáciles de manejar, incluyen muchas características que no se explotan por simplemente no saber que están ahí.

Es aquí donde entra el Centro de Aprendizaje G Suite, una web de Google en la que cuentas con toda la información para aprender a usar desde Gmail e Inbox, hasta Hangouts, Google Calendar, Google+, los grupos de Google, Drive, y todas las herramientas colaborativas de Google Docs.

Si por ejemplo, quieres aprender todo sobre Google Docs cuentas con un área dedicada a la aplicación en detalle: cómo editar o dar formato a documentos, como crear o importar, compartir y colaborar, imprimir y descargar, cambiar desde Microsoft Word, etc.

Tienes una sección con consejos y preguntas frecuentes, cuentas con una hoja de referencias en PDF con todas las cuestiones básicas, y lo mismo aplica para las Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites.

Además de esto, si quieres obtener ayuda y aprender en tiempo real mientras utilizas cualquier de las apps de Google desde Chrome, puedes instalar la extensión G Stuite Training como compañera de trabajo.

En Genbeta | Siete alternativas gratis a Microsoft Office y Office 365