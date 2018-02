'Teach yourself to code', aprende a programar gratis con tutoriales recomendados por desarolladores

Teach yourself to code (enséñate a ti mismo a programar) es una web creada por Kate Ray, una programadora que hizo justo eso, se enseñó a si misma a programar. Lo hizo aprendiendo Rails con un libro que un amigo le prestó y ha creado esta web para ayudar a otros que quieren aprender programación y no saben por donde empezar.

En la web encuentras libros, tutoriales, plataformas de educación en linea, y más recursos para aprender a programar que han sido recomendados por otros desarrolladores.

La página es simple, una larga lista de recursos con el título en letras muy grandes, una etiqueta que indica si el material es para principiantes, para un nivel intermedio, o para usuarios avanzados, y al hacer click sobre ellos verás una pequeña descripción junto al enlace externo.

Cada recurso también indica los desarrolladores que lo han recomendado, tú mismo puedes crear una cuenta y colaborar. En la parte superior tiene un filtro de lenguajes de programación y plataformas. Por ahora hay contenido sobre Rails, Backbone, Node.js, Python, JavaScript, Ruby, HTML/CSS, y iOS.

Kate te recomienda que no le creas a la gente que te dice que aprender a programar es fácil, que es mejor ir sabiendo que es difícil y frustrante y que al principio la mayoría nos vamos a sentir como que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Aprender a programar es algo que toma trabajo, como dice la web al inicio.

Lo bueno es que en este tipo de aventuras educativas siempre podrás conseguir mucha gente que te ayude, especialmente en la web. 'Teach yourself to code' es una iniciativa que busca ayudar especialmente a quienes están empezando.

El código fuente de la web está disponible en GitHub.

