Las alarmas conectadas y webcams hacen tu hogar menos seguro si no las usas bien: tus datos quedan a disposición de los cibercriminales

Durante las vacaciones, millones de hogares en España quedan vacíos y confiados a la tecnología: cámaras de seguridad inteligentes y alarmas conectadas que prometen mantener a salvo nuestras posesiones materiales más valiosas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, mal configurados o desatendidos, estos dispositivos pueden convertirse, irónicamente, en la puerta de entrada perfecta para los ciberdelincuentes.

Cada dispositivo conectado añade una capa de protección… o, si está mal configurado, una nueva vulnerabilidad. Por eso, los expertos advierten que blindar la tecnología es tan importante como cerrar la puerta al salir.

Hogares más conectados, pero también más expuestos

El mercado de la domótica y los hogares inteligentes no deja de crecer en España. En 2023 alcanzó un valor de 3.260 millones de dólares y se espera un crecimiento anual cercano al 22% hasta 2030. Cada vez más familias instalan cámaras con reconocimiento facial, alarmas con notificaciones en tiempo real y sensores de movimiento conectados al móvil.

La cara menos amable de este avance es el aumento (proporcional) de los ataques: el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) gestionó en 2024 más de 97.000 incidentes, de los cuales casi 7.500 fueron intrusiones o intentos de acceso no autorizado, muchos dirigidos a entornos domésticos e IoT. En palabras de Hervé Lambert, directivo de Panda Security,

"Cada dispositivo conectado es un punto más que un ciberdelincuente puede intentar vulnerar, y la posibilidad de usarlo como puerta de entrada a la red doméstica lo convierte en un objetivo rentable".

Los errores más comunes de los usuarios

Uno de los problemas principales no está en la tecnología en sí, sino en cómo la utilizamos. Muchos usuarios:

Mantienen las contraseñas de fábrica .

. No actualizan el firmware de cámaras o alarmas.

de cámaras o alarmas. Priorizan la comodidad sobre la seguridad: contraseñas simples (lo que es fácil de recordar, es fácil de averiguar también), y sin autenticación de dos factores.

Creen que nunca serán objetivo de un ataque porque no son "interesantes" para los hackers.

Estas actitudes, aparentemente inocuas, pueden abrir la puerta a situaciones graves: espionaje en tiempo real, robo de grabaciones privadas, manipulación de imágenes o incluso el uso de nuestras cámaras para participar en ataques masivos a terceros.

Consecuencias invisibles pero peligrosas

Más allá de los robos físicos, la exposición digital trae consigo otros daños:

Suplantación de identidad , a partir de datos captados por cámaras o dispositivos.

, a partir de datos captados por cámaras o dispositivos. Filtración de imágenes privadas , con riesgo de extorsión o publicación en la red.

, con riesgo de extorsión o publicación en la red. Intrusión psicológica: la constante notificación de alertas puede aumentar la ansiedad en el día a día.

Imagina por un momento que alguien desconocido observa en directo las cámaras de tu salón o revisa a qué hora entras y sales de casa. No se trata de ciencia ficción, sino de una posibilidad que crece con cada error de seguridad que cometes.

Cómo blindar tu 'hogar inteligente'

La buena noticia es que protegerse es posible. Según Panda Security, el refuerzo de la seguridad debe hacerse en varios niveles:

Configuración inicial segura

Cambiar usuario y contraseña por defecto.

Usar claves robustas con letras, números y símbolos.

Activar la autenticación de dos factores.

Deshabilitar funciones innecesarias.

Actualizaciones y mantenimiento

Instalar siempre los parches de seguridad.

Evitar dispositivos que carezcan ya de soporte del fabricante.

Red doméstica protegida

Usar una WiFi separada para cámaras y alarmas.

para cámaras y alarmas. Cambiar la contraseña del router y actualizar su firmware.

Desactivar UPnP si no es imprescindible.

Configurar el cifrado WPA3.

Gestión de accesos

Limitar quién tiene control del panel de seguridad.

Eliminar usuarios que ya no deban acceder.

Evitar el acceso desde WiFi públicas sin una VPN.

Deshabilitar el almacenamiento en la nube que no esté cifrado de extremo a extremo.

Vía | Panda Security

Imagen | Marcos Merino mediante IA

