Twitch Roulette te conectará a streams aleatorios que no tienen espectadores

Cuando entramos en Twitch, rápidamente podemos encontrar streams que en estos momentos están siguiendo miles de personas en directo. Obviamente, no todas los perfiles consiguen esta audiencia masiva, y ahora existe una manera divertida de encontrarlos.

Twitch Roulette es una web app que nos conectará automáticamente con canales de Twitch que actualmente están emitiendo en directo y que no tienen espectadores.

Elige entre un gran listado de juegos

El nombre de esta web es un claro homenaje a Chat Roulette, plataforma que fue muy popular y viral hace unos años y que nos conectaba (vía webcam) con desconocidos de todo el mundo.

El funcionamiento de Twitch Roulette es muy sencillo. Cuando entremos veremos un menú desplegable, con un gran listado de juegos. Elegimos el título que queramos (o podemos darle a "todos los juegos") y esta web se encargará de encontrar un stream de ese juego que no tenga espectadores.

Lo he probado en varias ocasiones y es genial, porque ves como las personas que están llevando a cabo el stream se sorprenden de que alguien se haya conectado, y agradecen muchísimo que hagas comentarios o están dispuestos a contestar tus preguntas sin problemas.

Tengo que reconocer que esto me ha gustado más de lo que me esperaba, ya que me he conectado a varios streams de Final Fantasy VII (tanto el original como el remake) y he podido hacer preguntas o comentar con la persona que está llevando a cabo el stream todo tipo de cuestiones sobre el juego.