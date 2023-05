YouTube quitó el recuento de 'no me gusta', pero esta web nos permite valorar ahora canales 'a lo Rotten Tomatoes'

A finales de 2021 YouTube tomó la decisión de no mostrar el recuento de "No me gusta" en los vídeos de su plataforma. Si bien los usuarios pueden seguir utilizando este botón, el recuento ya no aparece y únicamente pueden verlo los creadores de contenido (Y la propia YouTube obviamente). La idea de esto según la compañía era evitar que los youtubers recibieran campañas de acoso, aunque los usuarios perdían una valiosa métrica para valorar los vídeos.

Todo indica a que el botón de dislike no volverá pronto, aunque desde hace un tiempo contamos con varias alternativas. Por un lado, están las extensiones como YT-Dislikes-Viewer o Return YouTube Dislike, las cuales traen de vuelta este botón con tan solo instalarlas en tu navegador. Sin embargo, un usuario ha creado una página web conocida por algunos como "el Rotten Tomatoes de YouTube", donde los usuarios pueden dejar reseñas de canales de YouTube y puntuarlos.

Una web muy útil si se acaba manteniendo

La web se llama Favoree y hace unos días su creador conquistaba el foro de Reddit mostrándola a los usuarios y recopilando feedback para ir mejorándola. En la página los usuarios pueden puntuar los canales con hasta cinco estrellas y es una alternativa interesante para aquellos que quieran saber las opiniones generales de un canal en particular.

La mala noticia es que, al ser un sitio web completamente nuevo, hay muchísimos canales que todavía no veremos en su base de datos, o de los que no contemos ninguna reseña ni puntuación. Sin embargo, su estilo es bastante sencillo y cuidado, además de que en caso de no encontrar el canal que buscas puedes solicitarlo para que se añada.

Además de la reseña y puntuación, los usuarios también pueden vincular etiquetas descriptivas del canal a sus comentarios. De esta manera, los usuarios pueden tener una breve idea general de qué nos podemos encontrar en los vídeos de cualquier canal.

La idea es bastante interesante, aunque solamente funcionaría si se le sigue dando soporte, tanto por la parte de los creadores como por la de los usuarios. Su responsable ya está aplicando algunas de las ideas que ha ido recopilando por Reddit, por lo que el tiempo dirá si la web sigue en activo y acaba resultando de utilidad.

