La actualización a Windows 10 2004 sigue bloqueada en muchos dispositivos: si tienes suerte puedes probar esta simple solución

Windows 10 versión 2004, es decir, la May 2020 Update fue liberada hace ya casi dos meses, y a pesar de ello la actualización continua estando bloqueada para muchos ordenadores, incluyendo varios de la serie Surface producida por la misma Microsoft.

Y es que la más reciente versión del sistema operativo nació con más de una decena de problemas debajo del brazo y es por ello que para evitar que muchos usuarios se viesen afectados por estos, que la actualización sigue sin estar disponible para todos. Sin embargo, en algunos casos la solución para finalmente recibir la nueva versión de Windows 10 pasa por simplemente desinstalar OneDrive.

Si desinstalar OneDrive no te funciona, puedes probar con restablecer tu PC

El mensaje que Windows 10 muestra cuando tu PC no es compatible con su última actualización

Si ves que pasan las semanas o los meses y todavía no has recibido la Windows 10 May 2020 Update, tienes algunas opciones para intentar actualizar. Dependiendo de las razones por las que en primer lugar se te ha bloqueado la actualización.

Si ves un mensaje como el de la imagen es importante que no intentes forzar la actualización, es decir, descargar el ISO y crear una instalación desde cero. Obviamente podrás instalar el sistema, pero es posible que sufras algún problema de compatibilidad y no valga la pena al final.

Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para deshacerte del bloqueo si por alguna razón este ha sido causado por software y no hardware. Varios usuarios han reportado que desinstalar OneDrive logra este objetivo, mientras que otros han tomado alguna medida un poco más drástica:

Opción para "Restablecer este PC" en Windows 10

Restablecer Windows 10, es decir, usar la misma función ofrece el sistema para devolver Windows 10 a su estado original sin tener que formatear, eliminando toda la configuración pero con la opción de conservar tus archivos.

Esto te deja Windows 10 como nuevo y si había algún software incompatible en tu sistema que bloqueaba la actualización, ahora cuando vayas a Windows Update podrás obtener la actualización a la May 2020 Update.

Imagen de portada | WallpaperHub