Si ves este mensaje en Windows 10 es especialmente importante que no intentes actualizar a la May 2020 Update

Windows 10 May 2020 Update vino al mundo con una larga lista de problemas desde el primer día. Es la principal razón para que la última actualización del sistema no te llegue aún, simplemente tu equipo puede verse afectado por alguno de ellos.

La actualización de características Windows 10 2004, comenzó a llegar el pasado 27 de mayo y está siendo bloqueada para un amplio número de ordenadores por problemas de compatibilidad, especialmente de controladores, y ahora Windows Update ha empezado a mostrar un mensaje indicándolo.

La actualización de mayo de 2020 de Windows 10 está en camino

A pesar de que ha pasado una semana desde que se lanzara, no todos los equipos la han recibido. Windows 10 May 2020 Update solo aparecerá como disponible en tu equipo si haces una comprobación manual de actualizaciones.

En cuyo caso pueden pasar dos cosas: recibes la actualización y la puedes instalar en ese momento, o encontrarás un nuevo mensaje indicando que tu dispositivo no está preparado para ella y que verás la actualización cuando esté disponible desde la misma página.

Además de esto te ofrecen un enlace a más información en donde puedes ver las lista de problemas conocidos de la versión 2004, su estado actual en cuanto a solución permanente, y algunas soluciones temporales.

Es más evidencia de lo importante que es no intentar forzar las actualizaciones de características de Windows 10

Microsoft tomó la decisión hace un año de no forzar más las actualizaciones automáticas de versión. Y, ahora, para evitar un caos como el de la October 2018 Update, solo se ofrecen a dispositivos limitados donde más ha sido probada y sin problemas conocidos.

Los problemas con cada actualización semestral de Windows 10 se han convertido en la norma y no la excepción. Por lo que nuevamente, recomendamos no forzar la actualización, especialmente si ves este mensaje en Windows Update de que tu equipo no está preparado. Hacerlo es tomar riesgos innecesarios de que algo se rompa en tu ordenador.