"El Administrador de tareas de Windows es una vergüenza": la respuesta de un empleado de Microsoft a las críticas de uno de Google

Entre los usuarios de Windows todos somos valientes hasta que el Administrador de tareas falla. Y es que la legendaria herramienta del sistema es sin dudas uno de los salvavidas más usados no solo para revisar el rendimiento actual de nuestro equipo, o los procesos que más consumen recursos, sino para matar y deshacernos de aquellos que puedan estar causando algún problema en un momento determinado.

Es justo lo que hizo Bruce Dawson, un empleado de Google que decidió tuitear una experiencia que hemos tenido muchos: su ordenador está lento, abre el Administrador de tareas para ver que está ocupando todo el CPU, pero este no responde.

I wonder why my computer is being sluggish? Why don't I bring up Task Manager to find out who is consuming all the CPU:

Oh. Task Manager (Not Responding) pic.twitter.com/nwfMlhSPBs