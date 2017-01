Task Manager Deluxe, una alternativa portable y más completa al Administrador de tareas de Windows

El Administrador de tareas de Windows es una de esas herramientas que casi todos damos por sentada, y la verdad es que en muchas ocasiones puede resultar verdaderamente útil según la situación. Con la llegada de Windows 8, Microsoft le dio un poco de amor adicional y le añadió características interesantes que incluso los usuarios más novatos pueden aprovechar, como la posibilidad de reiniciar el explorador de archivos directamente desde ahí, o definir los programas que inician con el sistema.

Ahora bien, si lo que quieres es obtener información aún más detallada y mejor organizada que lo que te ofrece la solución integrada en tu sistema, una alternativa como Task Manager Deluxe quizás sea lo que buscabas. Además, puedes llevar el programa en una memoria USB y ejecutarlo en cualquier ordenador, pues es una aplicación portable.

Task Manager Deluxe es freeware, aunque acepta donaciones si crees que el proyecto merece ser apoyado con unos centavos. Es compatible con todas las versiones de Windows desde Windows XP hasta Windows 10. El archivo de descarga apenas y sobrepasa los 3 MB y solo contiene un ejecutable dentro de un paquete comprimido. Lo único que tienes que hacer para comenzar a usarlo es extraer el .exe en alguna carpeta y hacer doble click en él.

A la izquierda cómo se muestran los procesos en Task Manager Delux, y a la derecha en el Administrador de tareas de Windows

A simple vista puedes notar que hay unos cuantos segmentos adicionales de información si lo comparas con el Administrador de tareas de Windows. Por ejemplo, el árbol de procesos se muestra una descripción directamente, algo que tendrías que ir a ver en la pestaña de Procesos en la herramienta de Windows. También puede ver la fecha en la que inició el proceso, el tipo de aplicación (32 o 64 bits) y tienes opciones para terminar, monitorear el proceso, obtener información sobre las ventanas y elevar los privilegios directamente desde el monitor.

En la parte superior puedes ver un pequeño monitor con varios indicadores interesantes, por ejemplo, se muestra la aplicación que está consumiendo más memoria RAM en ese momento. Nada sorprendente ver a Chrome ahí tan destacado. Si haces doble click sobre ese elemento, puedes abrir una ventana con detalles sobre el proceso que muestra una cantidad de información abrumadora.

Las pestañas de autoruns (aplicaciones que inician con el sistema automáticamente) es bastante más detallada que la del Administrador de tareas. Lo mismo pasa con el monitor de red, el de discos, y los gráficos de rendimiento.

Además de esto tienes una pestaña con información detallada de tu sistema, que muestra desde el modelo y marca de tu ordenador, datos sobre cada componente de hardware, versión del sistema operativo, y hasta detecta las herramientas antimalware instaladas.

Básicamente, Task Manager Deluxe hace todo lo que hace el Adminsitrador de tareas de Windows y además añade cosas nuevas. Personalmente me bastó con usarlo una primera vez para sentir que aunque no tiene la interfaz más linda del mundo, tiene tanta información y la organiza tan bien, que me resulta más cómodo que la herramienta de Microsoft.

Mi parte favorita: tiene un buscador. Es decir que puedes buscar directamente un proceso molesto para terminarlo sin tener que hacer scroll por 5 minutos buscando en una lista interminable.

