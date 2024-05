Alguien se aburría y ha echado dos meses intentando que Windows XP funcione en este mítico procesador 24 años después. Lo logró

Hace ya más de 22 años que se lanzó Windows XP al mercado, y a día de hoy son muchos los equipos que siguen usando este software, sobre todo en el campo médico y de la investigación. Y es que precisamente lejos de terminar muriendo el sistema operativo, todavía hay gente que investiga para poder alterar su código de activación o incluso conseguir instalarlo en procesadores que no son compatibles.

Uno de estos procesadores era el 486, concretamente el Intel 80486 que también se conocía como i486 o 486, no era compatible con Windows XP quedándose en la 'frontera' para conseguir instalarlo. Concretamente, hablamos de que se quedó con la compatibilidad de Windows 95.

Pero en MSFN ha surgido una persona que ha conseguido modificar Windows XP para poder eliminar esta limitación que fue impuesta por Microsoft hace ya 23 años. Pero el resultado finalmente es que se va a poder usar Windows XP en procesadores 486. "Solo" le ha costado dos meses conseguirlo.

En el hilo del foro explica en detalle el proceso que siguió para poder llegar a este resultado tan esperado. Simplemente, se van a tener que descargar dos archivos ejecutables que son ntoskrnl.exe y ntkrnlmp.exe y que se encuentran en archive.org. El único problema es que se encuentra en alemán únicamente.

Pero al final lo único que se va a tener que hacer, tal y como se ha visto en las másquinas virtuales, es que estos archivos se peguen en la ruta C:\Windows\System32. Al hacer la instalación con estos archivos se va a eliminar el código CMPXCHG8B que era la instrucción que bloqueaba precisamente que en estos receptores se instale Windows XP.

Obviamente esto en la actualidad no tiene una utilidad real, puesto que la realidad es que no hay ordenadores con este procesador y necesiten actualizarse. Pero es una demostración de poder de programación para que se pueda ver que efectivamente esto es algo que es totalmente posible de hacer. Si es cierto que no ha sido algo fácil porque han tardado 24 años en poder lograrlo.

Imágenes | Zongnan Bao

