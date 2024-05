Alguien ha crackeado el código de activación de Windows XP para volver a utilizarlo: solo necesitaron 20 años para hacerlo

Hace ya más de 22 años que se lanzó Windows XP y a día de hoy parece que va a ser un sistema operativo eterno, pues sigue presente en muchos equipos, sobre todo médicos. Y es que lejos de morir, ahora mismo está recibiendo una segunda oportunidad gracias a que pudieron conseguir descifrar el algoritmo de Microsoft para activar las claves de producto.

Esta gran noticia surgió tras una publicación en el blog Tinyapps recogida por The Register con un post de Reddit donde ya se discutía desde hace más de un año la forma de tener claves de activación sin tener que estar conectado a internet para que sea validada por los servidores de Microsoft.

Windows XP tiene una segunda oportunidad de vida

Durante muchos años han ido surgiendo sistemas para poder tener códigos de activación infinitos para usar en Windows XP. El problema de estos es el uso de servicios externos que en la actualidad no son accesibles. Pero ahora han conseguido que este sistema de generador de claves funcione en Linux pese a necesitar ejecutar un .exe que actualmente está sometido a ingeniería inversa para comprobar exactamente cómo están funcionando.

Lo que conocimos es que se utiliza un programa llamado xp_activate32.exe que toma el sistema de activación por teléfono de Windows XP que funciona a día de hoy. Y esta clave que se genera puede funcionar perfectamente sin estar conectado a internet, ya que emplea una parte del sistema operativo que es resistente al borrado o reinstalación del software. De esta manera, Windows XP interpreta que la clave generada es totalmente verídica.

A diferencia de los métodos clásicos con un crack, este no hace uso de la fuerza bruta para realizar el descifrado. El software ya conoce el algoritmo de generación para poder obtener un resultado completamente válido como se ha podido revisar. Y todo esto debido a que se valida de manera local y no online, siendo una buena noticia, pues ahora mismo si una persona instala Windows XP con una licencia pagada no lo va a poder validar debido a que estos servidores de Microsoft no funcionan ya.

De todo esto podemos ver que aunque pasen más de 22 años del lanzamiento de Windows XP este no quiere terminar muriendo. Son muchos los países donde se sigue usando teniendo una cuota de mercado significativa como Armenia. Y también en España es fácil verlo en ordenadores antiguos de la sanidad o de investigación debido a que no se actualizan los programas que se utilizan en el día a día.

