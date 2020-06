Amazon Prime Video ya tiene aplicación para Windows 10: así luce y esto permite

Casi todos los servicios de streaming ofrecen la posibilidad de ver sus películas y series desde la web y aplicaciones móviles. El problema es que son muy pocas las plataformas que ofrecen aplicaciones de escritorio. En macOS no existe ninguna de las grandes, salvo Apple TV+, claro, mientras que en Windows sí está Netflix.

Para ampliar las funciones de la web, Amazon Prime Video por fin tiene aplicación para Windows 10, y lo que es más extraño según el caso, la tiene en la Tienda. El problema es que no hemos podido probarla porque su descarga aún no está activa en España. En otros mercados se puede descargar, pero no permite iniciar sesión.

Así es Amazon Prime Video para Windows 10

Aunque no podemos probarla, al no estar disponible para descarga, no podemos hablar en primera mano de cómo funciona Amazon Prime Video en Windows 10, pero sí que sabemos que la gran ventaja de la aplicación sobre la web es que permite hacer descargas para reproducir contenidos sin conexión. Hasta ahora, esto era algo que solamente podíamos hacer con Netflix en la plataforma, y en viajes, obligaba a utilizar tablet con iOS o Android o smartphone para reproducir offline.

Es de suponer que también se podrá elegir calidad de descarga y reproducción, de cara a ahorrar datos y almacenamiento. Por lo demás luce muy parecida a las versiones de iOS y Android en tablets, con un menú lateral donde podemos ver nuestros contenidos, descargas, modo niños, canales y tienda, ahora que Amazon ha integrado compra de películas en la plataforma. En cuanto a canales, es una función que permite integrar contenidos de otras plataformas, como HBO o STARZ, de forma similar a como hace Apple TV, pero parece que de momento estará limitado a Estados Unidos.

También están presentes los Rayos-X, que permiten conocer escena a escena en una serie o película qué actores aparecen en ella, con añadidos puntuales como trivia. Por último, aunque no está confirmado por la propia Amazon, en las capturas aparecen mencionados los términos HDR y UHD, lo que da a entender que en PCs con pantallas compatibles con 4K y HDR, podremos visualizar contenidos a con dicha calidad.

Fuente | XDA-Developers