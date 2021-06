La app para comprobar si tu PC es compatible con Windows 11 da información errónea e incompleta, y Microsoft promete arreglarlo

Ayer, durante el evento de presentación de Windows 11, en el que Microsoft dio a conocer todas sus novedades, la compañía publicó una interesantísima aplicación para saber si nuestro equipo es compatible o no con la nueva generación de Windows.

Sin embargo, PC Health Check ('Comprobación de estado del PC' en español) no ha empezado con buen pie. Son muchos los usuarios que tienen equipos recientes que en principio deberían ser compatibles y que según la herramienta no lo son. En muchos casos se deberá a que no cumplen los en principio exigentes requisitos de Windows 11, pero la propia compañía ha reconocido que la aplicación está fallando.

Un vistazo a… WINDOWS 11 ES OFICIAL!: TODO sobre el NUEVO SISTEMA OPERATIVO DE MICROSOFT en 4 MINUTOS

Según hemos conocido gracias a MSPowerUser, Steve Dispensa, uno de los vicepresidentes de Microsoft ha confirmado a un usuario que se quejaba que su Surface Go 2, que según la app no sería compatible con el nuevo sistema, sí lo es. En otro tuit, ha confirmado que mejorarán la aplicación en las próximas dos semanas para dar más información, y que hoy mismo llegará una actualización.

Surface Go 2 should be supported. DM me and I'll be glad to help look into this. — Steve Dispensa (@dispensa) June 24, 2021

Microsoft pide perdón por la "experiencia irritante"

En otra conversación mantenida por Steve Dispensa con otro usuario que se quejaba de la poca información ofrecida por la herramienta, el vicepresidente ha pedido perdón la irritante experiencia, y ha comentado el asunto de los plazos en que la app mejorará.

Sorry for the irritating experience! We're going to improve the PC Health Check app over the next couple of weeks. Hopeful that the first update will be out tomorrow. — Steve Dispensa (@dispensa) June 25, 2021

Dispensa está mencionando a muchos usuarios comentando cómo activar TPM 2.0 desde la BIOS/UEFI. Como recordaba otro usuario, casi todas las CPU desde hace 5-7 años tienen TPM. En el caso de Intel se activaría en la opción Intel PTT, y en AMD sería AMD PSP fTPM. Dispensa comenta que "virtualmente, cada PC lanzado en los últimos cinco años tiene TPM, pero muchos lo tienen desactivado en la BIOS".