De Cortana a la barra de tareas móvil: si te pasas a Windows 11, éstas son las funciones de las que tendrás que despedirte

Como ha quedado claro a lo largo de esta tarde, Windows 11 trae bajo el brazo un buen puñado de nuevas funciones que serán bienvenidas por muchos usuarios, pero también habrá otras que echaremos de menos una vez que instalemos el nuevo sistema operativo en nuestros equipos.

A continuación, tenéis una recopilación de las características de Windows 10 a las que Microsoft ha confirmado que tendremos que decir adiós:

Cortana: El asistente de Windows, olvidados ya sus buenos tiempos, dejará de incluirse en las opciones predeterminadas de Windows 11 (a no ser que seleccionemos una de las 'experiencias personalizadas' durante la instalación. Además, tampoco se anclará ya por defecto en la barra de tareas.

Botones de la Barra de Tareas: Cortana dejará de estar fijado en la barra, pero también el botón especial de 'Contactos'.

La barra de tareas móvil: Olvídate de poder fijar la barra de tareas en la parte superior de la pantalla, o a los lados… la única configuración permitida pasará por mantenerla en la zona inferior del escritorio.

Fondo de pantalla: La imagen de nuestro escritorio dejará de acompañarnos cada vez que iniciemos sesión con nuestra cuenta Microsoft en un dispositivo diferente. Ahora, cada dispositivo contará con su propio fondo.

Pantalla de Bloqueo: La opción 'Estado rápido' de la pantalla de bloqueo y la configuración asociada se suprimirán.

Internet Explorer: No es inesperado, pero Microsoft ha confirmado que nos despediremos de IE en favor de Microsoft Edge Chromium, que incluye su propio modo IE para salvaguardar la compatibilidad.

Noticias e intereses: Acaba de llegar a Windows 10… y ya ha desaparecido de Windows 10 en favor de 'Widgets'.

El modo S: Este modo de uso, que restringe las opciones de configuración e instalación de apps en el sistema operativo, estaba disponible para todas las versiones de Windows 10 (Home, Pro, Education, etc)… pero ahora sólo lo estará para 'Home'.

La Línea de Tiempo: Antes de que supiéramos nada del desembarco de Windows 11, ya se había anunciado una limitación de sus funciones en las nuevas builds de Windows 10. Ahora, directamente, desaparecerá.

Apps que desaparecerán en instalaciones limpias: Aunque se mantendrán si actualizamos desde una versión anterior de Windows, y seguirán disponibles para descargar en la Microsoft Store, Windows 11 ya no preinstalará Visor 3D, OneNote para Windows 10, Paint 3D ni Skype.

Imagen | goodbye mom and dad by Gan Khoon Lay from the Noun Project