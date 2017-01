"Cállate Windows 10" es una herramienta para desactivar las funciones más molestas del sistema

Como nada es perfecto, a pesar de las cosas buenas, Windows 10 ha tenido mucha telita que cortar en cuanto a funciones molestas, especialmente del lado de la privacidad. Son muchas las características del sistema operativo que están diseñadas para rastrear cada movimiento del usuario y a pesar de que en muchos casos su propósito es el de mejorar la experiencia de uso con funciones más inteligentes, no se puede criticar a quienes esto no les parece ideal y quieren retomar el control sobre lo que Windows hace o deja de hacer.

Windows 10 prácticamente ha generado la creación de un nuevo nicho de software que se dedica exclusivamente a ofrecer soluciones sencillas y todo en uno para mejorar nuestra privacidad a la hora de usar el sistema. Hace poco hablabamos de Fix Windows 10 Privacy, y en esta ocasión les comentamos sobre ShutUp10, una aplicación portable para deshacerte de todo lo que no te gusta de Windows 10.

O&O ShutUp10 es una herramienta "antiespía" para Windows 10 completamente gratuita y portable, es decir, no tienes que instalarla en el ordenador y puedes llevarla en un pendrive o cualquier tipo de medio extraible y ejecutarla en varios PCs.

Su interfaz es sumamente simple y no aplica ningún ajuste de forma automática. Te deja decidir exactamente que funciones quieres mantener activas y cuales deseas detener. Sí, todos son ajustes que pueden modificarse usando el mismo Windows, pero ¡oh por dios!, de forma manual toma una eternidad, sin contar todo lo que no tienes ni idea que Windows hace y por ende no te molestas en verificar.

ShutUp10 organiza las funciones que puedes desactivar en varias categorías: Seguridad, Windows Defender, Microsoft SpyNet, Privacidad, Microsoft Edge, Sincronización de ajustes de Windows, Cortana, Servicios de ubicación, Comportamiento del usuario, Windows Update, Pantalla de bloqueo, y miscelaneos.

La pantalla te muestra en rojo las funcionas activas y en verde las que ya has desactivado. Si aparece un signo de exclamación junto a una característica, es porque es recomendado no desactivarla si quieres seguir disfrutando de ciertas funciones, como por ejemplo las sincronización con OneDrive. Si ves un símbolo de check en verde, es porque es recomendado desactivarlas, y el triangulo amarillo es una recomendación intermedia.

Esos indicadores sirven también para las acciones rápidas con las que cuentas en el menú superior. Desde ahí puedes decidir aplicar todos los ajustes recomendados, o simplemente desactivar todo en un click si lo deseas. También puedes revertir los cambios en un solo segundo. Cuentas con la opción de exportar e importar tus ajustes, en caso de que quieras aplicar exactamente la misma configuración en otro ordenador.

