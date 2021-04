Cómo descargar el ISO de Windows 10 21H1 antes que nadie

La próxima actualización mayor del sistema operativo de Microsoft llegará esta primavera y será Windows 10 21H1, o lo que sería, al igual que el año anterior, la Windows 10 May 2021 Update. De momento Microsoft no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento, pero técnicamente ya es posible disfrutar de todo lo que ofrecerá esta.

La última build para Insiders en el canal beta, es decir, el menos inestable de todos, recibió una de sus últimas actualizaciones hace poco, y fue muy pequeña porque solo solucionaba algunos errores que quedaban por resolver. Es lo que pasa cuando estamos tan cerca del lanzamiento final, y de hecho es posible descargar el último ISO de Windows 10 21H1 en beta si no quieres esperar.

No verás diferencia entre esta imagen y la final salvo por alguna corrección de errores

Este ISO contiene básicamente todo lo que recibirás con la versión final que se lance de la actualización de mayo 2021 de Windows 10 cuando empiece a llegar a todos los usuarios, a excepción, obviamente, de las correcciones de errores de última hora que pudiesen o no surgir. (Aunque no sobra recordar que Windows siempre está corriendo errores).

Para descargar el ISO no tienes que sufrir mucho. Solo tienes que ir a la web de descargas de Microsoft en donde ofrecen los ISO de las versiones preliminares de Windows 10. Para poder acceder a estas descargas deberás iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft, y convertirte en Insider con esa cuenta si no lo has hecho antes.

Selecciona tu edición de Windows 10

Navega hasta la parte final de la página y en el menú desplegable selecciona la edición del canal beta (Beta Channel - Build 19043) y haz click en "Confirm". Luego que hagas esto podrás seleccionar el idioma de Windows y tras confirmar tu elección se ofrecerá una descarga de 64 bits y una de 32. Salvo que tu ordenador sea muy viejo (más de 15 años de antigüedad) asume que necesita la de 64 bits.

Cuando hayas descargado tu imagen de Windows 10, puedes usar alguna herramienta como Rufus para crear un disco de arranque USB y realizar una instalación limpia del sistema en ese mismo u otro ordenador.

O, en todo caso, puedes ir por el camino seguro y simplemente usar el ISO para crear una máquina virtual y probar las novedades sin comprometer tu instalación principal. Windows 10 21H1 es una actualización menor que llegará principalmente con algunas funciones centradas en teletrabajo, mejoras en rendimiento, y mayor seguridad en las conexiones web.

Imagen de portada | Nayam Amarshe - WallpaperHub