Los emojis 3D para Windows 11 no han muerto: el equipo de diseño sigue trabajando en cumplir la promesa rota por Microsoft

La telenovela de los emojis en Windows 11 no ha llegado a su final. A mediados de 2021 Microsoft mostraba el gran rediseño de más de 1.800 emojis 3D para Windows, Office y Teams, con el prometido regreso de Clippy.

Sin embargo, tras todo el ruido armado con ello, estos nunca llegaron a Windows 11, y al final obtuvimos nuevos emojis con diseño Fluent pero nada de 3D, y nada de explicaciones. Si eres de los que se sintieron decepcionados con esta promesa rota, al menos ahora sabemos que el equipo de diseño de Microsoft no ha abandonado sus esfuerzos.

Un vistazo a… WINDOWS 11 desde CERO: REQUISITOS, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO

Los emojis Fluent llegarán... solo no sabemos cuando

Arriba los emojis actuales. Abajo los emojis 3D

Nando Costa, artista visual y jefe de diseño en Microsoft, ha compartido un post en LinkedIn en el que explica todo el proceso de creación de los "Fluent emoji", su esfuerzo de más de un año por "traer un sistema de emojis más expresivos a Microsoft".

Cuando en Twitter le comentaron que desearían que los emojis de Windows 11 se vieran así, Costa respondió que no solo está de acuerdo, sino que están trabajando en ello, seguido de un 😅. Obviamente Costa sabe que hay muchos decepcionados por los emojis prometidos que nunca llegaron, pero esto no quiere decir que no llegarán jamás.

Nando además, explica en su blog que el equipo de diseño de Microsoft utiliza herramientas como Adobe Illustrator, Cinema 4D, Figma y Font Lab, entre otras, para la creación de estos emojis. También detalla el proceso de evolución de los iconos en 2D a la versión 3D. Es una gran lectura para los amantes del diseño.

Todo esto suena genial, y antes de que alguien se queje de que Microsoft debería centrarse en cosas más importantes como las funciones de Windows 11 y los fallos, eso son problemas que nada tienen que ver con este equipo. Los diseñadores de Microsoft suelen presentar cosas fenomenales, pero el cómo se ve Windows al final, no depende de ellos. Las limitaciones que pueda tener el equipo de desarrollo para implementar estos cambios, son algo que no conocemos.