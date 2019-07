El hombre que lideró el desarrollo de Windows 8 y su mal recibida interfaz, se ha burlado del nuevo menú inicio de Windows 10

Hace algunos días, Microsoft reveló por error un nuevo menú inicio para Windows 10 que trae un cambio bastante significativo a la interfaz que tenemos actualmente: elimina por completo los 'Live Tiles' que se introdujeron con Windows 8 en 2012.

Curiosamente, Steve Sinofsky, el responsable de esa versión de Windows, una de las peor recibidas en la historia moderna del sistema operativo, no quiso dejar pasar la oportunidad para burlarse un poco del diseño y además criticarlo desde su cuenta de Twitter.

Sinofsky citó un tuit de Tom Warren en el que este explicaba que Microsoft había confirmado que el menú filtrado que vimos estaba en una build de Windows 10 liberada por error.

Way better than Windows 8.