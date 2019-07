Un descuido de Microsoft revela por error un nuevo menú Inicio de Windows 10 en el que dice adiós a los 'Live Tiles'

Este miércoles, Microsoft ha lanzado accidentalmente una nueva versión de prueba de Windows 10 para sus usuarios probadores. La build 18947, aparentemente destinada al uso interno de Xbox, habría llegado a todos los usuarios de Windows Insider incluyendo una sorpresa: un nuevo menú Inicio.

Microsoft diría adiós a los 'Live Tiles' en este nuevo menú Inicio

Esta versión canary del sistema operativo de los de Redmond ha mostrado características todavía no anunciadas oficialmente como un start menu completamente rediseñado, aunque con evidentes detalles por pulir.

Adiós, Live Tiles

El nuevo menú Inicio de Windows 10 conocido en este descuido de Microsoft renunciaría a los famosos Live Tiles. Esos mosaicos con información viva, heredados de Windows Phone 7 Series, que durante tanto tiempo han aportado cierta diferenciación al sistema operativo y su menú principal.

En lugar de esos bloques que podemos ver en la actualidad, este nuevo menú Inicio incluye grandes iconos de aplicaciones, con su correspondiente nombre debajo, situados en forma de cuadrícula. Además, coronando el menú, encontramos la imagen que identifica la cuenta de usuario del sistema, una ancha barra de búsqueda y un bloque de aplicaciones sugeridas.

Esta simplificación del start menu de Windows 10, con la eliminación de los mosaicos vistos hasta ahora, sería compatible con los rumores sobre el menú Inicio que tendría la reducida versión del sistema Windows Lite. Windows Central, el mismo medio que aventuró las intenciones de Microsoft, da por hecho que se trataría del menú de este sistema operativo todavía por llegar.

Pese a todo, como hemos dicho, esto no deja de ser una revelación accidental de un producto que todavía se está trabajando. No es una versión final; como mínimo, no lo parece. Se observa una alineación deficiente de los iconos, así como un uso de colores no homogeneizado con símbolos conservando sus tonalidades originales, otros usando el color negro y unos terceros optando por un gris oscuro.