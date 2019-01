Los ‘Live Tiles’ no han triunfado: Windows Lite les diría adiós en un nuevo menú de inicio

Microsoft puede considerar Windows 10 un éxito considerando lo que un sistema operativo de escritorio puede reportar hoy a una empresa en ese sentido. La situación ha cambiado mucho en la última década, y pese a la fortaleza de Windows 7, los más de 700 millones de instalaciones avalan al último sistema operativo nacido de la factoría de Redmond. Sin embargo, no todo son éxitos.

Desde que Windows 8, Microsoft ha insistido mucho en algunas ideas interesantes. Entre ellas, las heredadas de Windows Phone 7 Series, como los Live Tiles que desde entonces poblan el menú inicio. Lo que en su día daba toda la identidad (y utilidad ante la carencia de notificaciones registradas en otro lugar) al sistema operativo móvil de Microsoft, ahora es una función en desuso, según cuenta Zac Bowden en Windows Central, tras haber visto documentos internos.

Es algo relevante, pues Windows Lite, que puede protagonizar una nueva ofensiva contra Chrome OS, estrenaría un nuevo menú de inicio, más limpio y sin ‘Live Tiles’.

Windows Lite sería una versión reducida, esta vez sí, con sentido

Microsoft está preparando nuevos miembros de la familia Surface que podrían estrenar un sistema operativo con una interfaz de usuario distinta a la de Windows 10, porque no sería Windows 10 ni podría actualizarse a él, como sí se ha podido con Windows 10S. Han pasado los meses, y los motivos que dieron lugar al lanzamiento de esta versión de Windows 10 aún no quedan muy claros, pero parece que no le queda mucho.

Mayor seguridad y velocidad para un segmento concreto, sí, pero probablemente lo que Windows 10 necesitaba no era aligerarse restringiendo las apps de fuera de la tienda, sino desde el caótico funcionamiento y los miles de servicios que hacen que, por ejemplo, sin disco SSD, el sistema sea, por momentos, inusable. Y todo ello, incluso en equipos más que sobrados de potencia.

Con Windows Lite se potenciarían, por fin, aspectos modernos del sistema, como las aplicaciones universales, que son las que de verdad compiten en experiencia con Chrome OS. Además, Windows Lite será, de llegar pronto, el compañero ideal de viaje de los equipos con Windows sobre ARM, que con la versión completa de Windows 10 aún están muy lejos de ir finos.