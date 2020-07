Una imagen basta para entender por qué el menú de Inicio de Windows 10 tenía que cambiar

El menú de Inicio lleva siendo polémico en Windows desde su desaparición en Windows 8, pasando por su regreso a la vida en Windows 8.1 y en Windows 10. En la nueva versión de Windows 10 para usuarios del programa Insider, la compañía ha lanzado un rediseño del menú de Inicio que resta importancia a las baldosas a la vez que les da consistencia.

Ahora todo es más cercano a la estética de Fluent Design, que Microsoft quiere que conquiste todo el sistema y aplicaciones de terceros, pero, sobre todo es mas homogéneo. Y eso era algo que Microsoft ni siquiera había logrado tras cinco años de Windows 10 en un espacio tan reducido como el del menú de Inicio que, además, tiene menos importancia que en 8.

El usuario de Reddit trichuslis1 compartió hace unos días esta imagen que muestra uno de los muchos problemas de falta de homogeneidad de la interfaz. La existencia de algo así no debería sorprender dado que Windows 10 está inacabado, pero que ocurra en un espacio tan localizado sí lo hace.

No era obligatorio que el color coincidiera en el menú de Inicio, pero sí algo a cuidar

En el menú de Inicio que Windows 10 ha tenido hasta ahora, cada aplicación podía elegir el color del fondo de las baldosas. Esto hacía que, en muchas ocasiones, el menú de inicio llegara a ser algo feo porque la mezcla de colores no resultado demasiado estética.

Ese no es el problema de la imagen de Reddit, sino que el color de fondo de las aplicaciones señaladas (OneDrive, To Do, Maps y la Tienda) no coincide, con dos tonalidades de azul y dos de gris. Las diferencias en el azul parecen claramente una decisión de diferenciar unas baldosas de otras, pero el gris es tan similar que parece simplemente un problema de elegir a la hora de elegir un fondo igual.

Y decimos Microsoft porque las aplicaciones analizadas son aplicaciones de Microsoft, no es que un desarrollador de una app de terceros se haya equivocado con la paleta a la hora de elegir color de fondo. De hecho, Jen Gentleman, ingeniera de Microsoft que trabaja en la interfaz de Windows, ha comentado en Reddit mencionando que con el nuevo menú de Inicio que se está liberando se atajan problemas como el que se ha señalado.