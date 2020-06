Así es el nuevo menú de Inicio de Windows 10 que ha mostrado Microsoft: las 'Live Tiles' siguen tan vivas como siempre

Con motivo del Orgullo LGTBI, Microsoft ha vuelto a compartir una imagen del nuevo menú de Inicio de Windows 10, en la que la comapañía de Redmond confirma el nuevo diseño y que mantiene las 'Live Tiles', tras los múltiples rumores que desde hace un tiempo indicaban que podían tener los días contados.

Lo que la compañía no aclara en la publicación de Facebook para cuándo podemos esperar tener este nuevo menú de Inicio de Windows 10 con nosotros. Está claro que es un trabajo inacabado, por cómo hemos visto que ha progresado el diseño y la funcionalidad.

Primero se hizo público por error un nuevo menú de Inicio inacabado, que no tenía 'Live Tiles', ni realmente separación por baldosas. De él se burló Sinofsky, responsable de Windows 8. Luego, en un podcast oficial se mostró un menú de Inicio con baldosas, pero con menos color que el actual. Finalmente, en una publicación de Panos Panay pudimos ver que las baldosas seguían, y con información "viva".

Consistencia y más Fluent, pero sin fecha

Como hemos visto, el diseño parece haberse más o menos estabilizado, pues ya son dos veces en las que oficialmente, Microsoft enseña un diseño del menú de Inicio que, a falta de poder usarlo, parece idéntico. Es consistente con el cambio de iconos que el sistema viene experimentando desde hace unos meses.

La gran pregunta sigue siendo ¿cuándo?. ¿Cuándo podremos ver un Windows 10 totalmente consistente a nivel de iconos, diseño de ventanas, transparencias, etc? Han pasado ya 5 años desde el lanzamiento del sistema, y pese a las buenas intenciones, el estancamiento sigue siendo palpable. Según el vídeo que mostró Panos Panay, los nuevos cambios no deberían tardar, pero no deja de ser una suposición. Y en Windows 10 ya se han cancelado o pospuestos grandes funciones, como 'Sets'. Así que lo mejor es vivir el presente.

Vía | Tom Warren