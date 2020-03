Microsoft muestra un concepto de menú de Inicio de Windows 10 que mantiene las 'Live Tiles', pero con mucho menos color

Hace unos días, en Genbeta hablamos de las razones por las que las 'Live Tiles' ya no tenían sentido, que están presentes en el sistema desde su aparición estrella en Windows 8. La reflexión nacía de que fuentes de Windows Latest aseguraban que la muerte de las 'Live Tiles' y su despedida del menú de Inicio de Windows 10 estaba programada para algún momento entre 2020 y 2021.

Lo que nunca hemos sabido es cómo sería ese adiós de las 'Live Tiles' o baldosas vivas. Se especulaba con que el rediseño del menú de Inicio podría homogeneizar éste con lo que hemos visto en Windows 10X, que a día de hoy es mucho. En el nuevo sistema para dispositivos plegables y de pantalla dual hay iconos sueltos, a lo iOS o Android, pero sin baldosas.

En The Verge han mostrado el concepto que vemos de imagen destacada, que Microsoft ha presentado en un podcast. De llegar a la versión estable del sistema, dejaría un menú de Inicio con baldosas, pero sin el color de fondo de las actuales. Es decir, se mantendría la cuadrícula, pero con los nuevos iconos, y probablemente con varios antiguos, porque es poco probable que todos los desarrolladores se adapten a esta nueva estética a medio plazo.

El cambio llegaría con un sentido desconocido a día de hoy

Hay que dejar algo claro, y es que, por el momento, desde Microsoft no confirman nada. Según The Verge, solamente están "explorando" posibilidades. Este supuesto futuro menú de Inicio es mucho menos colorido que el actual, pero en el fondo no cambia demasiado. Se puede hacer todo más homogéneo a Windows 10 sin impedir que muestren cambios en vivo. Estos cambios tenían y tienen cierta utilidad, pero el problema es que el desarrollo de apps no ha ido en esa dirección.

Fuentes de The Verge mencionan que la decisión final no se ha tomado pese a los rumores, y que observarán el feedback de los usuarios con Windows 10X para tomarla. Es decir, que al menos habría que esperar a tener Windows 10X en el mercado, más allá del emulador disponible, o de las versiones que se ha conseguido instalar en dispositivos como la Surface Go.

Hemos querido recoger este concepto, pero a día de hoy todo parece un trabajo en progreso. Lo más oficial que hay es la versión estable de Windows 10 que podemos usar a día de hoy, que tiene 'Live Tiles'. También podemos quedarnos con la palabra de Brandon LeBlanc, manager senior del programa Windows Insider: "Las Live Tiles no desaparecerán, no hemos anunciado nada por el estilo. Aquellos que disfrutan de sus Live Tiles continuarán siendo capaces de hacerlo".