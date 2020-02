Logran instalar Windows 10X en dispositivos de una sola pantalla como un MacBook, un Surface Go o un ultrabook Lenovo T450s

Windows 10X es una versión modificada de Windows 10 con la que Microsoft pretende equipar dispositivos plegables de doble pantalla, como Surface Duo o Surface Neo.

Sin embargo, gracias al emulador lanzado por la compañía esta misma semana (con el fin de que los desarrolladores puedan ir comprobando la compatibilidad de sus aplicaciones), algunos usuarios especialmente habilidosos han podido hacerlo funcionar en dispositivos más tradicionales, de un sola pantalla (incluso si ésta no es táctil).

Eso sí: aunque sea posible instalar Windows 10X en una amplia gama de dispositivos, no usarlo en aquellos específicamente diseñados para este sistema supondrá renunciar a algunas de las nuevas funcionalidades añadidas a esta versión, como la Wonder Bar.

Ésta es una "barra" táctil equivalente a la Touch Bar de los MacBook Pro, que los Surface generan automáticamente en el espacio libre que dejan los teclado físicos que se sobreponen a una de las dos pantallas. Obviamente, no disfrutaremos de ella si nos da por instalar Windows 10X en, por ejemplo, un Macbook.

Un usuario de Twitter (@imbushuo), que ya logró instalar Windows 10 ARM en un Lumia 950 XL, ha anunciado en Twitter que ha sido capaz de hacer funcionar el nuevo 10X en un Apple MacBook.

Este desarrollador ha subido, incluso, un vídeo en el podemos comprobar que la existencia de una única pantalla no representa ningún problema para el sistema operativo, que automáticamente divide ésta en dos mitades permitiendo ejecutar aplicaciones diferentes en cada una de ellas, y pasarlas de una a otra.

La cuenta @NTAuthority también muestra una instalación de Windows 10X ejecutándose sobre un ultrabook Lenovo T450s, aunque en este caso con problemas a la hora de mostrar la interfaz (problemas que el usuario atribuye a 'paquetes de configuración extraños' incluidos en la imagen del emulador).

Otro desarrollador ha recurrido también a Twitter para mostrar su propia proeza: un dispositivo Surface Go ejecutando Windows 10X pese a la limitada compatibilidad de los drivers que, como él mismo explica, provocaron algunos problemas con el vídeo, el WiFi y la pantalla táctil.

Flashing Windows 10X on the Surface Go is not for faint of heart; you'll need to inject video, WiFi and touch drivers into the OS image, for a start, and it requires an EFI shell if you want to get out of it and back to regular Windows 10. Potential, though! waves @panos_panay pic.twitter.com/lZ6BpB7MnB