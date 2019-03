Intel tiene una nueva app para optimizar el rendimiento de tus videojuegos en Windows 10

Si tienes una gráfica integrada Intel en tu ordenador ahora puedes usar la nueva aplicación de Intel para Windows 10 que sirve para gestionar toda la configuración gráfica, y además para optimizar el rendimiento de tus videojuegos de forma automática.

Se trata de un rediseño del Centro de comando de gráficos Intel, una nueva versión del, en palabras de la misma Intel, "aburrido y corporativo" panel de control de gráficos que viene usando el fabricante de chips hace años.

Nuevo y mejorado panel de control para las GPU Intel disponible en la Tienda de Microsoft

El panel de control viejo resulta confuso para muchos usuarios, y se supone que este rediseño tratará de facilitar el proceso de configuración de la GPU para la mayoría de la gente, especialmente a la hora de optimizar para videojuegos o contenido multimedia.

La app te deja establecer configuraciones diferentes para cada juego que tienes, ya sea que quieras hacerlo tú a tu gusto, o usando la configuración optimizada que recomienda Intel, muy al estilo de la GeForce Experience para las gráficas NVIDIA.

Centro de comando de gráficos Intel®

Ahora bien, esta herramienta se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y de momento solo soporta 30 videojuegos, entre los que se encuentran títulos como Destiny 2, Dark Souls III, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, League of Legends, World of Tanks y World of Warcraft.

También debes fijarte en la compatibilidad con tu procesador, puesto que solo funcionará con chips Intel Core de Intel de la sexta generación en adelante. Sin embargo, Intel planea introducir muchas más características y funciones en las próximas actualizaciones de su nuevo centro de comando gráfico.