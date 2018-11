Intel libera sus nuevos y mejorados drivers universales para Windows 10

Intel ha publicado nuevos controladores gráficos para Windows, los llamados Windows 10 Modern Drivers o Controladores modernos de Intel, y no son iguales a los drivers viejos a los que estamos acostumbrados, sino que son del nuevo tipo de controladores universales para Windows UWD.

Las Universal Windows Drivers le permiten a los desarrolladores crear un solo paquete de controladores para ejecutar a través de múltiples tipos diferentes de dispositivos, ya sean portátiles, tablets, u ordenadores de escritorio.

Esta nueva generación de drivers reemplazarán los actuales y están optimizados para Windows 10 y Windows Server 2019, y son compatibles con la Fall Creators Update y el resto de versiones posteriores de Windows 10, solo para versiones de 64 bits del sistema operativo.

Rendimiento mejorado y soporte para más juegos

Algunas de las novedades de estos UWD incluyen cosas como actualizaciones automáticas de la función de ajuste de juegos, reducción del consumo de RAM cuando se usa OpenGL, mejora de la vida de la batería cuando se usa DRRS en monitores que lo soportan, mejoras en la estabilidad de Vulkan Driver, y un nuevo botón para volver a explorar y detectar nuevos juegos instalados sin tener que reiniciar.

El soporte inicial incluye 14 videojuegos, (Artifact, Farming Simulator 2019, Fallout 4, Far Cry 5, FIFA 18, Paladins, Path of Exile, The Sims 4, SMITE, Borderlands 2, Euro Truck Simulator 2, PUBG, Rocket League, The Witcher 3) con más en camino.

El paquete de instalación es de poco más de 320 MB y basta con descargar e instalar el ejecutable desde la web oficial, ahí también aparece la lista de productos de Intel para los que es válida la descarga.

Es importante que sepas que los UWD no son retrocompatibles con los drivers viejos que ahora serán etiquetados como "Legacy", así que si luego quieres volver a tus controladores antiguos deberás desinstalar los Modern Drivers desde el panel de configuración de Windows 10.