La última beta de Windows 10 incluye una larga lista de novedades para Edge, la interfaz, los ajustes del sistema y más

Microsoft ha liberado la más reciente build de Windows 10 a los miembros del programa Insider, se trata de la versión 17074 disponible para quienes forman parte del anillo rápido, y la lista de novedades es sumamente larga y con un buen puñado de características interesantes.

Uno de los principales beneficiados con esta build ha sido Microsoft Edge, el navegador de Windows 10 ha recibido una gran cantidad de mejoras y nuevas funcionalidades. La Shell también ha recibido varias mejoras, no solo en apariencia sino en funcionalidad, al igual que el menú de ajustes del sistema, y más de 50 ajustes y mejoras generales incluyendo protección para Meltdown y Spectre.

Edge ahora puede hacer cosas como rellenar automáticamente la información de tus tarjetas de crédito en formularios web a la hora de pagar, los datos se guardan de forma segura con solo ingresarlos una vez, y jamás se almacena el CVV.

Cada vez que vayas a hacer una nueva compra podrás elegir desde una lista con todas las tarjetas que hayas guardado. Además todas las tarjetas que hayas asociado a tu cuenta de Microsoft también estarán disponibles para rellenar los campos automáticamente.

La gestión de contraseñas en Edge también ha sido mejorada: ahora puedes elegir nunca guardar las contraseñas para dominios específicos, y puedes rellenar automáticamente las contraseñas incluso en ventanas de navegación privada.

El hub de Edge se ha rediseñado para mostrar más contenido, y encuentras todas las secciones en la vista de navegación a la izquierda.

La experiencia de lectura para libros en formato EPUB y PDF, además de documentos y páginas web en modo lectura se ha mejorado por completo.

Ahora tiene una apariencia con más elementos de Fluent Design, un nuevo menú para tomar notas y navegar entre resultados y anotaciones, además de un nuevo menú de herramientas de ayuda gramatical, y vista a pantalla completa libre de distracciones.

El modo No molestar ha sido mejorado significativamente. Ahora puedes elegir horarios específicos para bloquear todas las notificaciones de forma automática.

Cosas como que cuando duplicas la pantalla se activan de forma automática para, por ejemplo, no ser interrumpido durante una presentación. También se activará el modo no molestar cuando estés jugando a pantalla completa, puedes configurar tus propias horas y tu lista de aplicaciones con prioridad.

Los contactos que tengas anclados a la barra de tareas siempre se saltarán las restricciones y recibirás sus notificaciones.

Microsoft también prestó atención a algo que piden los usuarios desde hace mucho tiempo, ahora las carpetas de Documentos e Imágenes aparecen en el menú inicio por defecto.

Si quieres personalizar las carpetas que aparecen ahí, ahora solo hace falta que hagas click derecho sobre un icono y tienes un link directo a los ajustes de personalización.

