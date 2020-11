Logran ejecutar Windows 10 en los nuevos Mac con chip M1 de Apple Silicon: la virtualización en ARM es la clave

Desde que Apple anunció su transición a Apple Silicon, ha habido muchas dudas y pocas certezas. Apple dijo en el contexto de la WWDC que en esta nueva etapa para el Mac no existiría algo como Boot Camp, el software que permitía arrancar nativamente en Windows desde que la compañía hiciera la transición a Intel.

Esta misma semana, Apple ha dicho que el hecho de que Windows 10 pueda ejecutarse en los nuevos Mac con chip M1 es algo que "depende de Microsoft", en el sentido de que la compañía de Redmond aún no comercializa al público general la versión ARM de Windows 10, sino que solamente lo entrega a los fabricantes.çç

Sin embargo, no ha hecho falta que Microsoft mueva ficha para que se demuestre que, tal y como Apple dice, Windows 10 en ARM puede ejecutarse en estos Mac. Lo ha conseguido el desarrollador Alexander Graf, y dice que es bastante rápido.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvL