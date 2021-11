El Lumia 950 XL apenas sirve como móvil, pero lo han usado para desarrollar una de las mejores apps de Windows 10 y 11

Los desarrolladores de Files, el explorador de archivos alternativo para Windows 10 y 11, y sin duda una de las mejores aplicaciones de terceros para el sistema de Microsoft, han logrado portar la aplicación a ARM64.

Para lograrlo han usado nada más y nada menos que el famoso Lumia 950 XL, uno de los móviles más emblemáticos de Microsoft y que actualmente está más cerca de un pisapapeles que de un móvil, ya que ni WhatsApp es posible usar en él.

This weekend I helped port over the incredible @FilesForWindows app to ARM64 without any x86/x64 component left! App runs so much faster. Pull request is done and is waiting for merge. Also got a nice .NET 6 upgrade for the broker. All tested on a 950 XL pic.twitter.com/xEO7xPMAcK