Files v2 tiene casi todo lo necesario para ser mejor que el propio Explorador de Windows 11

En Genbeta llevamos un buen tiempo siguiendo el desarrollo del explorador de archivos alternativo Files, es probablemente el que ha estado más cerca de traer ese diseño moderno que muchos querían, con funciones tan deseadas como el soporte de navegación por pestañas.

Ahora que tenemos a Windows 11 entre nosotros, la gente detrás de este explorador ha lanzado Files v2, la nueva versión de la app pensada especialmente para el nuevo sistema, siguiendo las nuevas líneas de diseño y con más de una característica que extrañamos en el propio Explorador de Windows 11, incluyendo una carpeta 'Descargas' que abre de inmediato y etiquetas de colores.

El mejor explorador alternativo para Windows

Files v2 a la izquierda - Explorador de Windows 11 a la derecha

Desde que probé Files v2 estoy convencida de que es simplemente el mejor explorador alternativo al propio explorador de Windows. Y es que a pesar de que no es perfecto y tiene una carencia (al menos por ahora) en particular que no puedo dejar pasar, el hecho de que por momentos funcione incluso mejor que el del sistema, especialmente en Windows 11, es más que destacable.

Primero hablemos de lo más destacado que Files tiene que el Explorador de Windows 11 no:

Navegación por pestañas

Vista de columnas

Etiquetas (experimental)

Temas personalizados

Una carpeta Descargas que abre siempre de inmediato

A diferencia de la versión anterior, con el nuevo Files, el rendimiento y la estabilidad ha mejorado montones. El explorador abre de inmediato, la transición entre carpetas, archivos y pestañas es instantánea. Especialmente en esa carpeta Descargas que se queda en cargando demasiado tiempo, algo que todo el que use Windows 10/11 probablemente ha experimentado alguna vez.

El diseño ha sido adaptado completamente a Windows 11 y luce extremadamente similar al propio Explorador de Windows, con la gran diferencia del panel superior en el que hay espacio para las pestañas.

El menú contextual de click derecho es probablemente la única razón por la que no me cambio definitivamente del Explorador de Windows 11 a Files

Además de otros detalles como el tamaño de las miniaturas en las vistas de iconos, o como -al menos para mi gusto- Files usa un mejor espaciado, un usuario distraído probablemente no notaría mucho la diferencia.

La única desventaja que tiene Files vs el Explorador de Windows 11 es el menú contextual de click derecho. Files ofrece solo las opciones más básicas al hacer click derecho en un archivo o carpeta, y aunque esto es básicamente lo mismo que ofrece el nuevo menú contextual del Explorador de Windows 11, con este último al hacer click en "mostrar más opciones" tenemos justo eso, incluyendo las de apps de terceros que utilicen ese menú contextual y que son imprescindibles para muchos de nosotros.

Si esto es algo que puedes ignorar o que no es tan importante para ti, de verdad que recomiendo que pruebes Files v2, es extremadamente completo. La búsqueda funciona excelente, el nivel de mejoras en la visualización de archivos con la vista de columnas por ejemplo, o lo útiles que pueden ser las etiquetas, te pueden echar una buena mano en productividad.

Files incluso tiene soporte para FTP para que puedes acceder a tus archivos en un servidor web. Tienes opciones de seguridad para controlar quién puede acceder a los archivos del sistema, y ahora también puedes agrupar archivos según tipo, tamaño y fecha.

Files es además un proyecto open source alojado en GitHub bajo una licencia GPL 3.0. Es un proyecto relativamente nuevo y con mucho potencial para mejorar, lo que han hecho en un par de años es más que destacable, especialmente cuando lo comparamos con ese nuevo Explorador de Windows 11. Si te llama la atención, solo tienes que probar por ti mismo, es completamente gratis.

Descargar | Files en la Microsoft Store