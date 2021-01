Files es el Explorador de Windows 10 que llevábamos años esperando, con diseño moderno y navegación por pestañas

Por allá a mediados de 2019 en Genbeta hablamos de Files UWP, una alternativa al explorador de archivos en Windows 10 que sí tenía pestañas y diseño Modern. En aquel entonces se trataba de una aplicación en su infancia, bastante lejos de reemplazar al Explorador de Windows, pero que prometía bastante.

Hoy la historia es otra, los casi dos años de desarrollo le han servido a su creador para poner esta aplicación muy a punto, tanto que fácilmente puede reemplazar al Explorador que tenemos en estos momentos en Windows 10 sin que extrañes gran cosa de él, y en cambio, puede que ofrezca más en algunos aspectos.

Las benditas pestañas

Files UWP dejó a un lado las siglas y ahora se llama solo "Files", está disponible en la Microsoft Store, es gratuito, y además es open source. Puedes ver el proyecto en GitHub que hasta ahora ya tiene más de 70 colaboradores.

Si bien sabemos que Microsoft está trabajando (hace bastante tiempo) en una versión moderna del Explorador de Windows, incluso en sus apariciones más recientes se nota de lejos que sigue estando bastante verde, y si comparamos la versión que se puede probar para Windows 10X con Files, la diferencia es enorme.

Files es un gestor de archivos que ofrece ahora todas las funciones básicas del Explorador de Windows, con el adicional de que sí soporta pestañas y además tiene diseño moderno, es decir que a diferencia del de Microsoft sí usa Fluent Design.

En sus inicios esta aplicación no dejaba ni cambiar el nombre de un archivo de forma sencilla, el click derecho era casi inútil. Ahora soporta la integración de todas las funciones que ya tiene tu explorador en su menú contextual al hacer click derecho, por lo que si tienes aplicaciones adicionales que se añaden ahí, no vas a perder esas funciones por usar Files.

El diseño también se ha actualizado en comparación con el Files de 2019, las pestañas ahora ocupan menos espacio y se van todas a una barra superior bastante atractiva y limpia. Además ahora soporta paneles laterales, es decir, puedes visualizar carpetas o archivos en dos ubicaciones diferentes en la misma ventana, elevando bastante el nivel de productividad.

Modo de vista con dos paneles

Files incluso soporta integración con QuickLook, por lo que sin instalas esa maravilla de app para añadir vista previa a los archivos del explorador, solo basta con presionar la barra de espacio desde Files para ver tus fotos o casi cualquier otro archivo sin salir de él.

La aplicación además ofrece muchas opciones de personalización, desde elegir la página que se abre cuando cada vez que inicias el explorador, hasta elegir que aplicación de terminal de abre de forma predeterminada cuando quieres abrir una línea de comandos.

Files ofrece las mismas opciones del Explorador de Windows a la hora de modos de vista de los archivos (iconos grandes, pequeños, medianos, detalles, etc.), y te pone muy fácil el activar o desactivar ajustes como el ver archivos ocultos, o las extensiones de los archivos.

También tiene un panel de tareas en curso en donde incluso verás notificaciones de operaciones que se estén realizando en el explorador, como tiempo restante en copias o movimientos de archivos. Hasta te pregunta si quieres eliminar un archivo de forma permanente (sin pasar por papelera de reciclaje) cuando intentas borrar cualquier cosas.

Salvo por que la carga de las miniaturas a veces es un poco lenta, y he experimentando un poco de lag al cerrar pestañas que tienen vista de doble panel, me ha costado mucho encontrarle defectos a este explorador, por lo que se me hace muy fácil recomendarlo, estoy segura que solo seguirá mejorando, y mientras el mismo Windows no ofrezca algo así, es una opción simplificada y moderna para gestionar nuestros archivos en Windows 10.