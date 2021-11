Mi atajo de teclado favorito de Windows sirve para encontrar muchas herramientas útiles y viajar al pasado

Si hay algo que sobra en Windows para realizar todo tipo de actividades, son atajos de teclado. Casi todo el mundo tiene sus favoritos, pero no demasiados usuarios se aprenden muchos más allá del CTLR + C y CTRL + V que internaliza casi cualquiera que use un PC.

Uno de mis atajos favoritos, tanto en Windows 10 como en Windows 11, es uno que rara vez se menciona, y sirve para lanzar un menú que también está "escondido" tras un click derecho sobre el botón de inicio de Windows.

El fabuloso mundo de Win + X

Click derecho sobre el botón inicio o atajo Win + X en Windows 10

Si en Windows 10 o Windows 11 presionamos la tecla de Windows más la tecla 'X' abriremos un menú desplegable cargado con múltiples opciones. Este menú también aparece si hacemos un click derecho sobre el botón de inicio, y las diferencias entre un sistema y otro son minúsculas.

Básicamente, en Windows 10 aparece la opción "Sistema" y esta fue eliminada de Windows 11. Además de eso, en Windows 11 se reemplazó la PowerShell por la nueva Terminal de Windows. De resto, son exactamente iguales.

Este menú incluye accesos rápidos a opciones como apagar o cerrar la sesión, pero también el menú "Ejecutar" desde el que podemos escribir comandos rápidos para ejecutar ciertos procesos.

Click derecho sobre el botón inicio o atajo Win + X en Windows 11

Si bien parte de este menú incluye accesos directos a secciones de la Configuración de Windows, como las Aplicaciones y características, las Opciones de energía, o las Conexiones de red, que se han ido mudando del Panel de Control; también vamos a encontrar otro lote que sigue anclado en el pasado.

Con Win + X básicamente obtenemos acceso directo a un viaje por algunas de las herramientas más clásicas de Windows que no se han actualizado casi en lo absoluto en años. El Visor de eventos, el Administrador de dispositivos, la Administración de discos, y hasta el mismo Administrador de tareas, son todas utilidades que llevan décadas en Windows, y por más "modernizado y rediseñado" que esté el nuevo Windows 11 o incluso el ya "viejo" Windows 10, permanecen iguales.

El nuevo viejo diseño de las herramientas en Windows 11

Este menú es muy útil porque muchas de estas herramientas forman parte del Panel de Control y dado que Microsoft ha ido mudando tantas cosas de ahí a la Configuración (pero no todas, obviamente), encontrarlas a veces es más complicado de lo que debería ser.

Con un Win + X aparecen a mano rápidamente. El Administrador de dispositivos viene muy bien cuando algún controlador actúa raro o deja de funcionar. El Administrador de discos es la propia herramienta de Windows para gestionar nuestras particiones y también es bastante útil para ver el estado de nuestros discos. El Visor de eventos puede ser de mucha ayuda al intentar resolver problemas y detectar la causa. Y, del Administrador de tareas nunca faltan cosas buenas que decir, aunque este tiene su propio atajo (CTRL + SHIFT + ESC).

Puede que ya conocieras este menú o/y atajo, o puede que no. Windows tiene tantas cosas viejas mezcladas con cosas nuevas, que todavía te deja cerrar ventanas como hace 35 años aunque nadie use la función, y menos gente sepa que está ahí. Lo que para algunos puede parecer obvio, para otros puede ser un descubrimiento hoy. Estoy segura que para unos cuantos, este menú será uno de esos últimos.